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Naomi Campbell anne oldu

19.05.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell, 50 yaşında anne oldu. Ünlü model bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Naomi Campbell anne oldu

90'lı yılların fırtına gibi esen ünlü süper modeli Naomi Campbell, artık bir kız bebek annesi olduğunu duyurdu.

50 yaşındaki Campbell, Instagram'dan bebek ayağı fotoğrafı paylaşarak haberi duyurdu.

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Ünlü model, "Güzel, küçük bir nimet beni annesi olarak seçti. Hayatımda bu nazik ruha sahip olmaktan onur duyuyorum, şimdi seninle paylaştığım ömürlük bağı tarif edecek hiçbir söz yok meleğim. Daha büyük aşk yok" ifadesini kullandı.

Campbell'in gizli tutulan bir hamilelik süreci sonucunda mı, yoksa evlat edinme yoluyla ya da taşıyıcı anne aracılıyla mı çocuk sahibi olduğu bilinmiyor. Ünlü modelin sözcüsü daha fazla bilgi vermedi.

Haberi duyurmasının ardından moda dünyasından pek çok ünlü isim Campbell'i tebrik etti.

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