MAGAZİN

Naomi Campbell reklam kampanyası için üstsüz poz verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.12.2018 10:36 | Son Güncelleme

Ünlü model Naomi Campbell ünlü bir kozmetik markası için kamera karşısına geçti.

Çekimlerde çıplak poz veren Campbell'in fotoğrafları hayranlık uyandırdı...

Naomi Campbell

Dünyaca ünlü top model Naomi Campbell, ünlü kozmetik markası Nars Radiance Repowered’in yüzü oldu.
Markanın 2019 yaz kampanyası için kamera karşısına geçen Campbell'in dört portreden oluşan bir fotoğraf dizisi çekildi.
Çekimin kamera arkası görüntüleri ise adeta yürek hoplattı. 48 yaşındaki top modelin üstsüz bir şekilde verdiği pozlar dünün konusu oldu.
Yaşına rağmen pek çok kadına taş çıkaracak fitliğe sahip olan Campbell, podyumları bırakmasına rağmen mankenlik yaptığı dönemlerdeki fiziğini korumayı başarmış…
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