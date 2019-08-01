MAGAZİN

Naomi Campbell: Ten rengimizden dolayı içeri alınmadık

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.08.2019 14:00 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Naomi Campbell siyahi olduğu için Fransa’nın güneyindeki bir otele alınmadığını vurgulayarak, "Ten rengimizden dolayı arkadaşımın ve benim içeri girmemize izin verilmedi” dedi.

Paris Match'e röportaj veren dünyaca ünlü model Naomi Campbell, moda endüstrisindeki çeşitliliği tartışırken herkesi şaşkına çeviren bir olay anlattı.

Naomi Campbell

Naomi Campbell Paris Match’e verdiği bir röportaj sırasında moda endüstrisindeki çeşitliliği tartışırken bu konudaki ayrımcılığın devam ettiğini belirterek, davetli olduğu halde bir etkinliğe alınmadığını kaydetti.
Olayın Cannes Film Festivali sırasında gerçekleştiğini söyleyen 49 yaşındaki Campbell “Ten rengimizden dolayı arkadaşımın ve benim içeri girmemize izin verilmedi” diye konuştu.
Campbell, otelin girişindeki görevlinin kendilerine etkinlikte yer kalmadığını söylediğini ancak gelen davetlileri almaya devam ettiğini belirtti.
Diğer yandan Campbell bu “şok edici anların kendisini ifade etmeye ve güçlenmeye” devam etmesi için cesaretlendirdiğini ifade etti.
Campbell nisan ayında yaptığı bir açıklamada bir ülkenin kendisini siyahi olduğu için reklam kampanyasında oynatmak istemediğini kaydetmişti.
Vogue’a yaptığı açıklamada Campbell “Bu (eşitsizlik) hala tam anlamıyla düzelmiş değil. Yeni bir kampanyanın yüzüyüm. Ancak bana, siyahi olduğum için belirli bir ülkenin benim fotoğrafımı kullanmayacağı söylendi” diye konuştu.
Campbell, 1987’de İngiliz Vogue dergisinin kapağına çıkan ilk İngiliz siyah model olarak tarihe geçmişti.
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Anahtar Kelimeler:
naomi campbell Fransa ırkçılık

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