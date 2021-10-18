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Napoli'de 500 bin euro çıkan kazı-kazanı alıp kaçan bayi işletmecisi Kanarya Adaları'na kaçarken yakalandı

18.10.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da bir bayi işletmecisi, 500 bin euro ikramiye çıkan kazı-kazan biletini sahibinden alarak kaçtı. 2 gündür aranan bayi işletmecisi yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandı.

Napoli'de 500 bin euro çıkan kazı-kazanı alıp kaçan bayi işletmecisi Kanarya Adaları'na kaçarken yakalandı

İtalya'da bir bayi işletmecisi, 500 bin euro ikramiye çıkan kazı-kazan biletini sahibinden alarak kaçtı. İki gündür aranan bayi işletmecisi, yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandı.

Napoli'de geçen Cuma günü 70'li yaşlardaki bir kadın, ikramiye çıkan kazı-kazan biletini onaylatmak için bileti satın aldığı bayiye gitti.

İtalyan basınına göre, bayi çalışanlarından biri, bileti onaylattıktan sonra işletmeciye de gösterdi. Bayiyi işleten G.S. ise bileti alarak cebine koydu ve hızla motosikletine binerek kaçtı.

İkramiyeyi kazanan kadının güvenlik güçlerine haber vermesinin arından biletin bloke edilmesi için işlem başlatıldı.

İki gündür aranan 57 yaşındaki bayi işletmecisi G.S. bugün ülkeyi terk etmek üzereyken yakalandı. G.S.'nin Roma'daki Fiumicino Havalimanı'nda, Kanarya Adaları'ndan Fuerteventura'ya gitmek üzereyken durdurulduğu açıklandı.

İkramiye kazanan bilet ise G.S.'nin üzerinde bulunamadı. Bileti arama çalışmaları sürerken G.S. hakkında hırsızlık iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Yurt dışına çıkışına izin verilmeyen bayi işletmecisi şu aşamada tutuklanmadı. Ancak tütün ürünlerinin yanı sıra piyango biletleri de satan bayisinin ruhsatının iptal edilmesi üzerinde duruluyor.

İkramiyeyi kazanan yaşlı kadınınsa orijinal bilet bulunmazsa 500 bin euro'yu alıp alamayacağı netlik kazanmadı.

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