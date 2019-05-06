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Napolililer Camorra mafyasına karşı gösteri yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 00:00 | Son Güncelleme

Napolililer Camorra mafyasına karşı gösteri yaptı

MADRİD (AA) - İtalya'nın güneyindeki Napoli kentinde, bölgedeki Camorra mafyasına karşı gösteri düzenlendi.

Napoli'nin Nazionale Meydanı'nda toplanan İtalyanlar, Camorra'yı protesto etti. Yapılan açıklamalarda, Napolililerin mafya örgütlerini kentte istemedikleri vurgulandı.

Gösteride ayrıca Camorra üyelerinin, geçen nisan ayında Napoli'de sokakta kurulan pusuda 4 yaşındaki torununun önünde bir kişiyi öldürmesi ve olayda çocuğun da yaralanması kınanarak, mafyanın tüm kurbanları anıldı.

Gösteri katılan bir mafya babasının oğlu Antonio Piccirillo, "Babamı seviyorum ama bu bir saygıya dönüşemez. Camorra'nın tüm çocuklarını, etik ve değerlerden yoksun bu kültürden ayrılmaya çağırıyorum." şeklinde konuştu.

İtalya'da mafyayla mücadele savcılarının verdikleri bilgilere göre, mafya örgütlerinin, uyuşturucu kaçakçılığı, sahtecilik, haraç, tefecilik ve fuhuş gibi suçlardan elde ettiği yıllık toplam gelir 20 milyar avroyu geçiyor.

"La 'Ndrangheta" (Calabria bölgesi), "Camorra" (Campania bölgesi), "Cosa Nostra" (Sicilya bölgesi) ve "Sacra Corona Unita" (Puglia bölgesi) ülkenin dört büyük mafya örgütü olarak biliniyor.

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Camorra mafyası İtalya mafya karşıtı gösteri Napoli

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