"Napoliten Konserleri" Zorlu PSM'de başladı

İSTANBUL (AA) - İtalyan halk şarkılarından oluşan "Napoliten Konserleri"nin ilk programı Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlerle buluştu.
Sahne kurgusunu Hüseyin Kaya'nın, ışık tasarımını ise Taner Aydın'ın hazırladığı eserde, opera sanatçıları Besnik Ademoğlu, Serkan Bodur, Can Reha Gün , Yoel Keşap ve Muzaffer Soydan'a piyanist Hüseyin Kaya eşlik etti.
AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, hüzün ve neşeli bölümlerin yer aldığı operete ilişkin şunları kaydetti:
"Her yerde tenor sıkıntısı yaşanırken, özellikle tenorlara yakışan ve tenorlar tarafından yorumlanan, önce Napoli'den çıkıp, sonra İtalya'nın tüm güneyine yayılan bu müziğin en güzel örneklerini, sadece bir değil, kalabalık bir tenor grubuyla bir araya getirip, dinleyiciyi adeta İtalya'nın güney sahillerine bir yolculuğa götürmemiz büyük bir ilgi uyandırdı. Sadece bir kez seslendirilmek üzere çıktığımız yol bizi bulabildiğimiz her salona taşıyor. Bu ilgi ve beğeni sürdüğü sürece sanırım devamı da büyüyerek gelecek."
Eserin sahne kurgusunu hazırlayan Hüseyin Kaya ise Napoliten Konserleri'nin operanın bir nevi kökünü oluşturduğuna işaret ederek, "Söylem tarzı olarak, şan ve opera tekniği açısından özellikle İtalyan operasının kökünü oluşturuyor diyebiliriz." dedi.
Kaya, konserde şarkıların sözlerine bağlı İtalya'dan fotoğrafları da izleyicilerin beğenisine sunduklarını aktararak, "Bütün seyirciler için umarım çok hoş bir an olacaktır." ifadesini kullandı.
Yaklaşık bir saat süren konserde, E.di Capua, F.P Tosti , E.De Curtis, R.Falvo, L.Denza, C.A.Bixio, G.Cottrau, R.Leoncavallo, S. Cardillo gibi bestecilerden "l'te vurria vasa", "Mattinata", "Non ti scodar di me", "Fenesta Che Lucive", "Dicitencello Vuie", "Tu ca nun chiagne" , "Torna a Surriento", "Mamma", "Marechiare", "O sole mio"nun da aralarında olduğu eserler seslendirildi.
"Napoliten Konseri" ayrıca 21 Aralık ve 2 Şubat 2019 tarihlerinde Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesi'nde, 8 Ocak, 6 Şubat, 26 ve 30 Mart 2019'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, 9 Ocak 2019'da tarihinde ise Yel Değirmeni Sanat Sahnesi'nde izlenebilecek.
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