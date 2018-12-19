"Napoliten Konserleri" Zorlu PSM'de başladı

İSTANBUL (AA) - İtalyan halk şarkılarından oluşan "Napoliten Konserleri"nin ilk programı Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlerle buluştu.

Sahne kurgusunu Hüseyin Kaya'nın, ışık tasarımını ise Taner Aydın'ın hazırladığı eserde, opera sanatçıları Besnik Ademoğlu, Serkan Bodur, Can Reha Gün , Yoel Keşap ve Muzaffer Soydan'a piyanist Hüseyin Kaya eşlik etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, hüzün ve neşeli bölümlerin yer aldığı operete ilişkin şunları kaydetti:

"Her yerde tenor sıkıntısı yaşanırken, özellikle tenorlara yakışan ve tenorlar tarafından yorumlanan, önce Napoli'den çıkıp, sonra İtalya'nın tüm güneyine yayılan bu müziğin en güzel örneklerini, sadece bir değil, kalabalık bir tenor grubuyla bir araya getirip, dinleyiciyi adeta İtalya'nın güney sahillerine bir yolculuğa götürmemiz büyük bir ilgi uyandırdı. Sadece bir kez seslendirilmek üzere çıktığımız yol bizi bulabildiğimiz her salona taşıyor. Bu ilgi ve beğeni sürdüğü sürece sanırım devamı da büyüyerek gelecek."