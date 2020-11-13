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Nar ağacı altına gömülü 3 kilo esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 11:03 | Son Güncelleme

Hatay’ın Altınözü ilçesinde nar ağacı altına gömülü uyuşturucu maddesi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, H.F.

Nar ağacı altına gömülü 3 kilo esrar ele geçirildi

Hatay’ın Altınözü ilçesinde nar ağacı altına gömülü uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, H.F. isimli şahsın Hacıpaşa Mahallesi’ndeki 1. Derece Kara Askeri Yasak Bölgede bulunan Molozlar mevkisindeki tarlası içerisinde gömülü uyuşturucu madde bulundurduğu duyumu alındı.
Jandarma ekipleri, nar ağaçlarının bulunduğu tarla içerisinde Öğle isimli narkotik köpeği ile birlikte arama yaptı.
Arama sonucunda nar ağacı altında toprağın altına gömülü vaziyette uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 14 plaka halinde satışa hazır 3 kilo 78 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli H.F. Altınözü Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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