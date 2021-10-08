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Nar ekşisi şişelerinden çıkanlar şoke etti

08.10.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Limak limanında bulunan konteynerlerin içerisinde nar ekşisi şişelerine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ele geçirildi.

Nar ekşisi şişelerinden çıkanlar şoke etti

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İskenderun İstihbarat Büro Amirliği görevlileriyle koordineli bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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NAR EKŞİSİ ŞİŞELERİNE YERLEŞTİRİLMİŞ

Ekipler, Suriye sınırındaki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan İskenderun Limanı'na gelen TIR üzerindeki konteynerde arama yaptı. Polis, nar ekşisi şişelerine balonlar halinde zulalanmış 200 kilogram uyuşturucu hap buldu.

Ele geçirilen uyuşturucular gümrük sahasındaki bir depoya alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA/DHA)

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İskenderun Hatay
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