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Nar festivalinde Suriyelilerden dünyaya barış mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

İdlib’in Darkuş bölgesinde düzenlenen Nar festivalinde Suriyeliler, dünyaya barış mesajlarını iletti.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Nar festivalinde Suriyelilerden dünyaya barış mesajı

İdlib’in Darkuş bölgesinde düzenlenen Nar festivalinde Suriyeliler, dünyaya barış mesajlarını iletti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. İdlib’in Darkuş bölgesinde sivillerin barış taleplerini iletmek için belediye ve sivil toplum örgütleri tarafından Nar Festivali düzenlendi. Festivalde nar çeşitleri tanıtılıp, düzenlenen yarışmalarda kazananlara ödül verildi. Festival kapsamında, yöresel yemekler ile el sanatları tanıtılırken Nar’dan yapılan hediyelik eşya tezgahları kuruldu. Festivalde ayrıca şiir ve tekne yarışmaları gerçekleştirildi. "Katillerin silahlardan yaşam üretebiliriz” yazılı füzelere nar fidanlarının ekildiği festivalde, siviller dünyaya barış mesajlarını iletti. Festivalde Suriye Milli Ordusu bayrağı da nar fidanlarıyla süslendi.
Bölgenin Belediye Meclisi Başkanı Nazir Kaada, “Bu festival yoluyla Rejime bir mesaj iletmek istiyoruz. Halk normal bir hayat yaşamak istiyor. Kendi ülkemizde kalmak istiyoruz. Rejim ve onu destekleyen ülkelerin bunu bilmesi gerek. Siviller terörist değildir” dedi.
Kadın örgütü lideri Fatma Karmaş, “Sergilenen ürünler, Suriyeli kadınlar tarafından çocukların mutlu edilmesi ve onlara destek vermek için satıldı” diye konuştu. Etkinliğe katılan bir diğer kişi ise “Bütün yaşadığımız problemlere rağmen yeniden ayakta durabileceğimizi vurguluyoruz, ektiğimiz tohum silahtan daha güçlüdür” dedi.

Nar festivalinde Suriyelilerden dünyaya barış mesajı

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