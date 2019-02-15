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Nar üreticisini küstürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:12 | Son Güncelleme

Eskişehir’in meyvesi ve sebzesi ile ün yapmış Sarıcakaya ilçesindeki çiftçiler, narların içlerinde kararma olması ve ürünün ucuz satılması sebebi ile artık seracılığa yöneliyor.Sarıcakaya’da üreticiler tarafından kârı düşük olduğu için toplanmaya tenezzül edilmeyen narlar ağaçlarda kaldı.

Nar üreticisini küstürdü

Eskişehir’in meyvesi ve sebzesi ile ün yapmış Sarıcakaya ilçesindeki çiftçiler, narların içlerinde kararma olması ve ürünün ucuz satılması sebebi ile artık seracılığa yöneliyor.
Sarıcakaya’da üreticiler tarafından kârı düşük olduğu için toplanmaya tenezzül edilmeyen narlar ağaçlarda kaldı. Daha önceki yıllarda kasa kasa toplanan narlar iklim şartları, ucuz satılması ve çeşitli hastalıklar gibi sebeplerden dolayı hasadı yapılmayınca aylardır ağaçları süslemekten başka bir işe yaramadı.
Toplanmadıkları için ağaçlarda kalan meyveler görenleri şaşırtıyor. Narlarını kuşlara ve böceklere bırakan üreticiler, artık daha kısa zamanda yetişen ve daha fazla gelir sağlayan seracılık gibi alanlara yöneliyor. Konuyla ilgili ilçedeki çiftçilerden Veysel Öztürk, bölgede artık meyve yetişmediğini söyledi. Öztürk, "İklim şartlarından dolayı narların içlerinde kararma oluyor. Bir de eskiden olduğu gibi nara rağbet yok. Fiyatları cüzi miktarda satıldığı için artık nara pek bakılmıyor. Çoğu vatandaş nar işini bırakarak sera kurdurup, yeşillik ya da sebze üzerine mal yetiştiriyor. Seracılık daha fazla yaygın. Sera işinde yetişen yeşillik 2 ayda para olarak dönüyor ama nar yılda bir sefer. Kazancın bir esprisi kalmıyor. Nar ekim-kasım aylarında toplanır. Buradaki barajlardan dolayı geceler serin oluyor. Buda nara, meyveye iyi gelmiyor. İşin aslı bizim burada artık meyve yetişmiyor. Burada sebzenin çok olmasından dolayı nara pek bakılmıyor" diye konuştu.

Nar üreticisini küstürdü

Nar üreticisini küstürdü

Nar üreticisini küstürdü

Nar üreticisini küstürdü

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