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Nardan zehirlendiği iddia edilen Saliha, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 15:16 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Yeşilhisar içlesinde, yediği nardan zehirlenerek yaşamını yitirdiği iddia edilen 4 yaşındaki Saliha Çakır'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Yeşilhisar içlesinde, yediği nardan zehirlenerek yaşamını yitirdiği iddia edilen 4 yaşındaki Saliha Çakır'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Saliha'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçede Kavak mahallesinde oturan Çakır ailesi, dün akşam yemeğinde makarna yedi. Yemeğin ardından nar yiyen ailede Mustafa (65) eşi Saliha (59), oğulları Osman (24), Üzeyir (34) onun eşi Keser (42) ve çocukları Saliha Çakır, bir süre sonra rahatsızlandı. 6 kişilik aile, komşularının yardımıyla karın ağrısı ve baş dönmesi şikayeti ile Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi şüphesiyle aile fertlerine serum tedavisi uygulandı. Küçük Saliha, durumu kötüye gidince Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda iki kez kalbi duran küçük Saliha, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin diğer üyeleri, hastanede tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Küçük Saliha'ın cansız bedeni Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan otopsinin ardından sabah ailesine teslim edildi. Saliha Çakır için, Kavak mahallesindeki Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Küçük Saliha'nın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

'SALİHA SADECE NAR YEMİŞ'

Saliha Çakır'ın amcası Hakan Çakır (38), ailesinin hafta sonu Mersin'e düğüne gittiğini belirterek, "Dönüş yolunda yaklaşık 8 kilo kadar yol kenarında bir yerden nar satın almışlar. Akşam yemeğinde makarna yemişler. Sonra yemeğin üstüne nar yemişler. Babam Mustafa Çakır 'karnım ağrıyor, içim bulanıyor' demiş. Sonra evdekilerde de aynı şikayetler başlamış. Komşulardan yardım istemişler. Onlar da hastaneye götürmüşler. Doktorlar zehirlendiklerinden şüphe ederek, serum takmış. Yeğenim Saliha'nın durumu daha kötüymüş. Kayseri'ye sevk etmişler. Yolda 2 kez kalbi durmuş. Saliha, 'karnım tok' diyerek makarna yememiş. Sadece nar yemiş" dedi.

'NARIN ÜZERİNDE ZİRAİ ÜRÜNLERİ GÖRMEK MÜMKÜN'

Jandarmanın eve gelerek, narların bir bölümüne el koyduğunu da ifade eden Hakan Çakır, "Narın üzerinde zirai ilaçları görmek mümkün. Aile olarak bu konunun peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçük Saliha'nın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, ailenin yediği narlardan örnek alarak karakola götürdü. Narların, laboratuvar incelemesine gönderileceği belirtildi. Ayrıca Saliha'nın mide ve karaciğerinden alınan patoloji örneklerinin de incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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