Narenciye Bahçesi Yapmak İçin Orman Kestiler

Mersin’in Mezitli ilçesinde 76 dönümlük kızılçam ormanındaki ağaçların bir kısmı bir gecede kesildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzinsiz kesim Cumartesiyi Pazara bağlayan gece yapıldı. Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, faillerin belli olduğunu söyledi. Akduman, “Mahallenin yerlisi tarafından narenciye bahçesi yapma amacıyla kesildiğini öğrendik” dedi.

Kenan Akduman “Yasal süreç devam ediyor. Denetimler daha sık yapılacak” ifadesini kullandı. En geç 15 gün içinde bölgenin yeniden ağaçlandırılmaya başlanacağını da söyledi.

Aynı bölgede ikinci vaka

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'sa bunun aynı bölgedeki ikinci vaka olduğunu hatırlattı. Tarhan, daha önce de ağaçlandırma sözü verildiğini, buna karşın kesilen ağaçların yerine limon ağaçları dikildiğini söyledi. Tarhan, "2017 yılında da yaşadık yine aynı bölgede, aynı kişiler tarafından yapıldı. Ağaçlandırılma sözü verilmesine rağmen burada yine limon ağacı dikildi. 2017'den bu yana bir gelişme yaşanmıyor. Bunun sonucunu biliyorlar ve bir şey olmadığını görüyorlar. Vatandaş ‘Yapanın yanına kar kalıyor.' diyerek yapıyor bu eylemi. Çevre katliamlarına neden olanlara en ağır cezanın verilmesi gerekiyor. Orman kanunu diye bir kavram var ama halk arasındaki anlamı Orman Kanunu, yani hukukun yok sayıldığı bir kanun anlamında yorumlanıyor. Vatandaşın giderek kanunsuz davranması normal gibi karşılanıyor. Yeter artık diyoruz. İlk değil ama son olsun istiyoruz” diye konuştu.