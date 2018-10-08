HABER

Narenciye bahçesini sularken akıma kapılıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 23:49 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde narenciye bahçesini sulamak isteyen memur Emrah İnandı (35), su pompasını çalıştırırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Narenciye bahçesini sularken akıma kapılıp öldü

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde narenciye bahçesini sulamak isteyen memur Emrah İnandı (35), su pompasını çalıştırırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, Erdemli'ye bağlı Limonlu Mahallesi'nde meydana geldi. Erdemli Kaymakamlığı Dernekler Bürosu'nda görevli memur Emrah İnandı, kendisine ait narenciye bahçesini sulamak istedi. Bahçedeki su pompasını çalıştırmak isteyen İnandı, elektrik akımına kapılarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Bahçeye gelen yakınları tarafından bulunan Emrah İnandı'nın cansız bedeni, polisin ilk incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Narenciye bahçesini sularken akıma kapılıp öldüNarenciye bahçesini sularken akıma kapılıp öldü

Karakol önündeki çatışmanın 22 şüphelisi adliyedeKarakol önündeki çatışmanın 22 şüphelisi adliyede
Çamlıdere'de bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ziyaretçi akınına uğruyorÇamlıdere'de bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor
Karabük merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltıKarabük merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Çağla Şıkel çirkin yorum yapan takipçisine ağzının payını verdi

Çağla Şıkel çirkin yorum yapan takipçisine ağzının payını verdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Jandarmadan 6 milyon TL'lik tarihi eser operasyonu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

Korkutan manzara! Binlercesi kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.