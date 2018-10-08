Narenciye bahçesini sularken akıma kapılıp öldü

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde narenciye bahçesini sulamak isteyen memur Emrah İnandı (35), su pompasını çalıştırırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, Erdemli'ye bağlı Limonlu Mahallesi'nde meydana geldi. Erdemli Kaymakamlığı Dernekler Bürosu'nda görevli memur Emrah İnandı, kendisine ait narenciye bahçesini sulamak istedi. Bahçedeki su pompasını çalıştırmak isteyen İnandı, elektrik akımına kapılarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Bahçeye gelen yakınları tarafından bulunan Emrah İnandı'nın cansız bedeni, polisin ilk incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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