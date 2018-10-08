Narenciye bahçesini sularken akıma kapılıp öldü

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde narenciye bahçesini sulamak isteyen memur Emrah İnandı (35), su pompasını çalıştırırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, Erdemli'ye bağlı Limonlu Mahallesi'nde meydana geldi. Erdemli Kaymakamlığı Dernekler Bürosu'nda görevli memur Emrah İnandı, kendisine ait narenciye bahçesini sulamak istedi. Bahçedeki su pompasını çalıştırmak isteyen İnandı, elektrik akımına kapılarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Bahçeye gelen yakınları tarafından bulunan Emrah İnandı'nın cansız bedeni, polisin ilk incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum
Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı
Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı
ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?
Okuyucu Yorumları 0 yorum