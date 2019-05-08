Narenciye balının hasadı başladı

Arının yaşamadığı yerde hayatın da sonlandığını vurgulayan Gökçe, "İlçemize gelen arıcılar yılın 6 ayını burada geçiriyor. Bu süre içerisinde dolaşan arılar, seralardaki sebze ve meyvelerin döllenmesini yapıyor. Çünkü bizdeki bahçelerde kimyasal yok, ilaç yok, kalıntı yok. Onun için arıcılar bizim bölgemizi tercih ediyor." dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Tevfik Kökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değişik yörelerinden arı yetiştiricisi üreticilerin, narenciye balı elde etmek için Kumluca'ya geldiklerini söyledi.

Arıların soğuk kış günlerini rahat geçirmesi için Antalya'nın Kumluca ilçesine "kışlamak" için Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen arı yetiştiricileri, zorlu geçen sürecin ardından emeklerinin karşılığını almak için tatlı bir telaşa girdi.

- Hem kaliteli hem değerli bir gıda

Narenciye balının kaliteli olduğu kadar sağlık açısından da değerli bir gıda olduğunu ifade eden Gökçe, balın faydasının sayılamayacak kadar fazla olduğunu vurguladı.

Arıların binlerce portakal çiçeğini dolaşarak bal topladığını belirten Gökçe, "Bölgemizde 30 bin kovan gezici arı var. Sonbaharda ilçemize gelen bu arıcılar yaz döneminde doğu ve güneydoğu illerine gidiyor. Yerli arıcımızın da 10 bin kovanı var. Yıllık 40 bin kovan arı bölgede bulunuyor. Şu anda süzüm işlemi devam ediyor." diye konuştu.

Gökçe, olumsuz hava koşullarından dolayı bu yıl beklenen rekoltede ürün alınamadığına dikkati çekti.

- "Alternatif olmasından dolayı tercih ediliyor"

Ordulu arıcı Arslan Ural da narenciye balının diğer bölgelerdeki bal çeşitlerine alternatif olmasından dolayı tercih edildiğini söyledi.

Sezonun iyi geçtiğini dile getiren Ural, "Arıları hazırlayıp doğu ve güneydoğu illerine gideceğiz. Şu anda balı çıkarmaya başladık. Müşteri bulursak satacağız." dedi.

Kemal Yetgün ise hava şartlarından dolayı istedikleri verimi alamadıklarını kaydetti.