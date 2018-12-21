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Narenciye Festivali katkılımcı rekoru kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:48 | Son Güncelleme

Mersin'de 17-18 Kasım tarihleri arasında 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali'ne 300 binden fazla katılımcının katıldığı bildirildi.

Adnan AÇIKGÖZ MERSİN, (DHA) Mersin'de 17-18 Kasım tarihleri arasında 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali'ne 300 binden fazla katılımcının katıldığı bildirildi. Festival bu anlamda daha önceki yıllarda yapılan organizasyonlara oranla katılım rekoru kırdı. Vali Ali İhsan Su, Festival İcra Kurulu Başkanı Abdulah Özdemir, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan'ın katılımıyla Narenciye Festivali'nin değerlendirme toplantısı Mersin Ticaret Borsası'nda yapıldı. Mersin için önemli bir organizasyonun başarı ile tamamlandığını belirten Vali Ali İhsan Su, Bir ve beraber olunca, bir işe hep birlikte el koyunca yapamayacağımız birşey yok. Bu festival de bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. İnanıyorum ki bundan sonra da festivali en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. Bunun için şunu da yapmamız lazım; her festival bir öncekinden daha gelişmiş daha iyi olması lazım dedi. Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ise Festivalimizin en önemli araçlarından biri, 'Narenciye Festivali'ni Mersin'in ve Türkiye'nin festivali yapmak' demiştik. Bundan önceki yıllarda da olduğu gibi Mersinliler, festivalimizi benimsemiş ve sahip çıkmıştır. 300 binden fazla vatandaşımız festivale katıldı. 200'e yakın firma, kuruluş ve STK stant açarak Mersinlilerle buluştu. Yaklaşık 2 bin kişilik çok renkli kortejimiz, Mersinimizin tüm zenginliğini yansıttı. Coşku dolu bu kalabalık, Narenciye Festivali'nin artık Mersin'in festivali olduğunun en önemli kanıtıdır diye konuştu. Konuşmaların ardından festival kapsamında organize edilen çeşitli yarışmalarda dereceye girenler ödüllerini Vali Su, İcra Kurulu Başkanı Özdemir ile Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'un elinden aldı. Öte yandan 6'ncı Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında toplam 1 milyon 649 bin 137 TL harcama yapıldığı da bildirildi.

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