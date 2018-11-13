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Narenciye posası altında kalan Halil, yaşam savaşı veriyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

ADANA'da boş araziye kamyondan dökülen tonlarca narenciye posasının altında kalan atık kağıt toplayıcısı Halil Yeloğlu (15), tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşı veriyor.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da boş araziye kamyondan dökülen tonlarca narenciye posasının altında kalan atık kağıt toplayıcısı Halil Yeloğlu (15), tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşı veriyor. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, meyve suyu fabrikasından 01 DUP 64 plakalı kamyona yüklenen tonlarca narenciye posası boş araziye dökülürken, atık kağıt toplayıcısı Halil Yeloğlu, posaların altında kaldı. Kamyon sürücüsü Selahattin Muhacir'in ihbarı üzerine bölgeye gelen kurtarma ve sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımı ile 30 dakikalık çalışmanın ardından Halil'i posaların altından çıkardı. Narenciye posalarının altında nefessiz kalan Halil Yeloğlu, sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndürülerek Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Halil, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Halil Yeloğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI Olayın ardından, kamyon sürücüsü Selahattin Muhacir polis tarafından gözaltına alındı. Muhacir sorgusunda, "Ben yükümü boşaltacağım sırada, arazide çocuklar vardı. Posaların doldurulduğu plastik kasaları toplamak için beklediler. Araçtan inip uyardım, tonajımın çok fazla olduğunu, kaza olabileceğini söyledim. Daha sonra kamyonun arkasından ayrıldıklarını görüp, yükümü boşalttım. Fakat çocuklardan birini göremeyince, hemen polisi arayıp bilgi verdim" dedi. Selahattin Muhacir ifadesinin alınmasının ardından, 'taksirle adam yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

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