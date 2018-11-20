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Narenciye posası altında kalan Halil, yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 10:10 | Son Güncelleme

ADANA'da boş araziye kamyondan dökülen tonlarca narenciye posasının altında kalan atık kağıt toplayıcısı Halil Yeloğlu (15), tedavi gördüğü hastanede yaşamı yitirdi.

Narenciye posası altında kalan Halil, yaşamını yitirdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da boş araziye kamyondan dökülen tonlarca narenciye posasının altında kalan atık kağıt toplayıcısı Halil Yeloğlu (15), tedavi gördüğü hastanede yaşamı yitirdi.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen olayda, meyve suyu fabrikasından 01 DUP 64 plakalı kamyona yüklenen tonlarca narenciye posası boş araziye dökülürken, atık kağıt toplayıcısı Halil Yeloğlu, posaların altında kaldı. Kamyon sürücüsü Selahattin Muhacir'in ihbarı üzerine bölgeye gelen kurtarma ve sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımı ile 30 dakikalık çalışmanın ardından Halil'i posaların altından çıkardı. Narenciye posalarının altında nefessiz kalan Halil Yeloğlu, sağlık ekibinin müdahalesiyle hayata döndürülerek Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kamyon sürücüsü Muhacir ise gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yeloğlu ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Halil Yeloğlu, bugün sabah yapılan müdahaleye karşı yaşamını kaybetti.

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Narenciye posası altında kalan Halil, yaşamını yitirdiNarenciye posası altında kalan Halil, yaşamını yitirdiNarenciye posası altında kalan Halil, yaşamını yitirdi

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