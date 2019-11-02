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Narenciyeden kıyafetler göz kamaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 20:49 | Son Güncelleme

Mersin’de bu yıl 7.’si gerçekleştirilen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında düzenlenen "narenciye" temalı defile izleyenleri etkiledi.

Mersin’de bu yıl 7.’si gerçekleştirilen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında düzenlenen "narenciye" temalı defile izleyenleri etkiledi. Narenciye ürünlerinin kullanıldığı kıyafetlerle boy gösteren mankenler, izleyenlerden tam not aldı. Ayrıca farklı ülkelerden gelen dans gruplarının ve flyboard gösterisi de festivale renk kattı.
İlki 2010 yılında yapılan ve 2015 yılına kadar aralıksız sürdürülen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, çeşitli sebeplerden dolayı ara vermişti. Geçen yıl yeniden başlayan festivalin bu yıl 7.’si başladı. Türkiye’nin narenciye ihtiyacının yüzde 55’inin karşılandığı Mersin’de gerçekleştirilen Uluslararası Narenciye Festivali, sabah saatlerinde kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikler kapsamında 100 ton narenciye kullanılarak birbirinden ilginç figürler ortaya çıkartılırken, festival alanı karnaval havasına döndü.
Festival kapsamında merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Kültür Park içerisinde narenciye temalı defile düzenlendi. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından aylar öncesi hazırlıklarına başlanan defile, izleyenleri etkiledi. Narenciye ürünlerinin kullanıldığı kıyafetlerle boy gösteren mankenler, tam not aldı. Ayrıca 25 ülkeden gelen 700 gösteri grupları ve flyboard gösterisi de festivali renklendirdi.
Mersin Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, merkez ilçe belediyeleri ve çok sayıda kuruluşun desteğiyle düzenlenen festival yarınki etkinliklerle devam edecek.

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