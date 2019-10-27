Narenciyeler, Mersinli kadınların elinde figüre dönüşüyor

"Festival kapsamında 30 figür sergileyeceğiz. On figürle mobil olarak festival gününe kadar kentte tanıtım yapılacak. 20 sabit figürümüzü de festival alanında sergileyeceğiz. Bu yıl 4 yeni figür kattık. Bunlar balina, ejderha, maymun ve denizaltı. Figürler 500 bin narenciyeden yapılıyor ve hepsi gerçek meyve. Çok büyük emek ve iş gücü var. 70 kadın çalışanımız bu figürlere hayat veriyor. Yıllardır bu figürler üzerinde çalıştıkları için ustalaştılar. Seri şekilde süslemeleri yapıyorlar. Kadınlarımızın büyük emeği var. Her biri bu işi kuyumcu titizliğiyle yapıyorlar ve narenciyemizi taçlandırıyorlar."

Özdemir, festival sonrasında figürlerdeki narenciyeleri kurumlara ve vatandaşlara dağıttıklarını dile getirdi.

- "İnsanların dikkatini çekiyoruz"

Ejderha figürünü yapan kadınlardan Nuran Çetin ise adeta birer sanat eseri oluşturduklarını belirterek "Maddi anlamda evimize de katkımız oluyor. Narenciyemizin tanıtımını yapıp görselliğe de hitap ettiriyoruz. Yaptığımız figürlerle insanların dikkatini çekiyoruz. Daha önce sadece narenciyeyi, bahçelerden toplardık. Artık burada sanat eserine çeviriyoruz." diye konuştu.