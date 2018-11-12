Narenciyenin kadın emekçileri şimdi de figürlere hayat veriyor

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Yıllarca bahçelerde çalışarak topladıkları narenciye ürünlerini sofralara ulaştıran Mersinli kadın tarım işçileri, yeteneklerini bu kez Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapsamında sergilenecek figürleri oluşturmak için kullanıyor. Türkiye'nin narenciye üretiminin büyük bir kısmının karşılandığı, limon üretiminde ise ilk sırada yer alan Mersin'de, günlerinin büyük bir kısmını yevmiye usulü çalıştıkları bahçelerde geçiren kadınlar, bu sefer de kentin tanıtımı için kolları sıvadı. Bu yıl 17-18 Kasım'da 6. kez düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıkları kapsamında bir araya gelen kadınlar, daha önce sofraları süsledikleri portakal, limon, mandalina ve greyfurtlarla birbirinden ilginç figürlere imza atıyor. Evlerini geçindirmek için ek gelir elde etmeye çalışan kadın işçiler, bir haftadır süren hazırlıklar kapsamında binlerce narenciye ürününü birleştirerek, helikopter, araba, motosiklet, gemi, ahtapot, semazen, kule gibi yapımı zor figürler oluşturuyor.

Kentin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda sergilenmeye başlayan figürler için saatlerce uğraşan kadınların, meyveleri bir araya getirerek devasa şekiller ortaya çıkarma süreci sahili gezen birçok kişinin ilgisini çekiyor. - "Kolay işler değil ama zevk alarak yapıyoruz" Ahtapot figürünü yapan kadınlardan 44 yaşındaki Zehra Tüfek, evinin giderlerini karşılamak ve kızının okul masraflarını çıkarmak için çalıştığını söyledi. Tüfek, "Narenciye bahçelerinde çok çalıştım. Limon, portakal, greyfurt kestim. Şimdi de burada narenciyeleri diziyorum. Bahçede kestim, burada süsleme çalışmalarında uyguluyorum. Tüm Mersin halkı için güzel figürler yapıyoruz. Narenciyenin her şeye faydasının olduğunu göstermeye çalışıyoruz." dedi. Hem evde hem işte çalıştıklarını anlatan Tüfek, "Yedi gündür festival kapsamında figür yapıyoruz. Ayın 17'sinde açılışımız var. O zamana kadar çalışacağız. Ellerim hep çizildi. Kolay işler değil ama zevk alarak yapıyoruz. Gelirimi çocuklarım ve evimizin giderleri için kullanıyorum." şeklinde konuştu.

Çiftçilerden 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Ayşe Ayhan da hayatının büyük bir kısmının bahçelerde geçtiğini anlatarak, şöyle devam etti: "Bahçelerde kesiyoruz, sonrasında da burada süsleme yapıyoruz. 17 yaşımdan beri bahçelerde çalışıyorum, portakal, limon, şeftali kesiyorum. Kestiğimiz ürünler depolanıyor. Sonra da buraya geliyor, biz de kentin güzelleşmesi için şekiller veriyoruz. Greyfurt ve limon kullanarak ahtapot yapıyoruz. Bana ilginç geliyor. Topladığımız meyvelerin süslemek için kullanılacağını hiç hayal etmezdim. Biz hep halde satılır, yenilir, içilir diye düşünürdük." İşçilerden 48 yaşındaki Hatice Tezel de 2 çocuğunun eğitim masraflarının karşılanmasına katkı sunmak için meyve kesimlerinde çalıştığını belirterek, ilk kez ürünleri süsleme amacıyla kullandığını ancak kısa zamanda alıştığı için zorlanmadığını anlattı. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine figür yapımında çalışmaya başladığını dile getiren 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Leyla Demir ise kentte yetiştirilen ürünlerin tanıtımına katkı için narenciyeleri özenle dizdiklerini aktararak, "Birçok figürün yapımında çalıştım. Ahtapot ve gemi yaptık. Emeğimizin karşılığını inşallah tüm halkımızla birlikte alırız." diye konuştu.