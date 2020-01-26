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Nargile kömüründen zehirlenen çift, evlerinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 21:01 | Son Güncelleme

HATAY'da, evde nargile içtikten sonra uykuya dalan Feryat (43) ve Atra Alvonoğlu (42) çifti, nargile kömüründen yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da, evde nargile içtikten sonra uykuya dalan Feryat (43) ve Atra Alvonoğlu (42) çifti, nargile kömüründen yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkez Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi’nde meydana geldi. Feryat ve Atra Alvanoğlu çifti, iddiaya göre evde nargile içtikten sonra uyuya kaldı. Alvanoğlu çiftine telefonla ulaşmayan yakınları, evlerine gelerek durumlarını kontrol etmek istedi. Çiftin çalan kapıyı da açmaması üzerine yakınları, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polisler, Alvanoğlu çiftini hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin ölüm haberinin ardından sinir krizi geçiren yakınlarına, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Alvanoğlu çiftinin, uyuya kaldıkları sırada nargile kömüründen yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirlendi. Çiftin cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Alvanoğlu çiftinin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Polis olayla ilgili soruşturması devam ediyor..

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