HABER

Nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde operasyon 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 09:54 | Son Güncelleme

NARGİLE tütünü kaçakçılığı yapan 55 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri 8 ilde eş zamanlı baskın düzenledi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) NARGİLE tütünü kaçakçılığı yapan 55 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri 8 ilde eş zamanlı baskın düzenledi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 55 şüpheliden 6'sı yabancı uyruklu 39 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 3 milyon 520 bin lira olduğu değerlendirilen kaçak tütün ve tütün mamulleri ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 8 ilde nargile tütünü kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Polis ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki takiple şüphelilerin Doğu illerinden zulalı araçlarla, anlaştıkları kargo acente sahipleri ve çalışanları aracılığıyla peynir tenekesi, çay paketi, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri arasında sigara, kaçak nargile tütünleri ile diğer kaçak tütün mamullerini gizleyerek İstanbul'a gönderildiğini belirledi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Ekipler İstanbul, Mardin, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da önceden belirledikleri adreslerde haklarında gözaltı kararı bulunan 55 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 6'sı Suriye uyruklu toplam 39 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

3 MİLYON 520 BİN LİRALIK KAÇAK TÜTÜN MAMÜLÜNE EL KONULDU
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin ev ve işyerlerinde yaptıkları aramalarda piyasa değeri 3 milyon 520 bin lira olan 10 ton 22 kilo 949 gram kaçak nargile tütünü, 13 kilo 540 gram kaçak sigara tütünü, 30 bin kaçak sigara haline getirilmiş dolu makaron, bin 956 kaçak puro, 520 paket kaçak sigara, 200 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 220 elektronik sigara likidi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjör ile mermiler, 12 bin çakmak, bin 100 sahte TAPDK bandrolü ve kaçak eşyanın taşınmasında kullanılan 1 araç ele geçirdi. Gözaltına alınan 6'sı yabancı uyruklu 39 şüpheli ise Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler Kapıyı kırarak içeri girdiler!Gerçeği orada öğrendiler
İçişleri Bakanlığı: 'Kıran-6 Operasyonu' başladıİçişleri Bakanlığı: 'Kıran-6 Operasyonu' başladı
Trabzon'da yaylada yıkım gerginliğiTrabzon'da yaylada yıkım gerginliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Cumhurbaşkanının sözleri tansiyonu yeniden yükseltti!

Cumhurbaşkanının sözleri tansiyonu yeniden yükseltti!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Ibrahimovic sürprizi! İşte yeni takımı

Ibrahimovic sürprizi! İşte yeni takımı

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Bir babanın en zor anı... Gözyaşlarına boğuldu

Görür görmez yıkıldı...

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

4 belediyeye kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.