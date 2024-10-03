Narin cinayeti araştırılırken 2020'de kaybolan Miraç'la ilgili bilgiye ulaşıldı! 4 yıl sonra dosya yeniden raftan indirildi

Narin Güran cinayetini araştıran jandarma timleri, 2020 yılının, kurban bayramında kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek’e dair bilgiye ulaştı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgiye göre Diyarbakır’a bağlı Dicle ilçesinde misafirliğe gittiği evin önünde oyun oynarken kaçırılan kayıp Miraç, dosyası yeniden incelemeye alındı.

Youtube hesabı üzerinden yayın yapan Gazeteci Emrullah Erdinç Miraç Çiçek dosyasıyla ilgili bilinmeyenleri paylaştı.

Erdinç'in Miraç Çiçek'le ilgili sözleri şu şekilde;

Kızdığım yer neresi biliyor musunuz? Aslında kendimize kızdığım yer... Biz niçin 2020 yılında kaybolan Miraç'ın hakkını da bu kadar aramadık? Bu da bizim ayıbımız olsun. Hem sosyal medyayla birlikte hem de bizlerin ayıbı olsun.

"MİRAÇ'A DAİR BİLGİYE ULAŞILDI"

Bunu niçin söyleyeceğim, Narin soruşturması devam ederken Miraç'a dair bir bilgi bulundu. Şimdi o bilgiyi ben sizlere açıklayamam. Nedeni de şu çünkü soruşturmayı ilerisi anlamında etkileyecek bir bilgi. Muhtemelen belki Miraç'ın aileside belki benden duyacaktır. Ama şunu söyleyebilirim, Miraç dosyası unutulmamıştı ama doğal olarak artık kayıp dosyaları arasında üzerine başka dosyalar gelmişti. Miraç'ın dosyası o konulduğu raftan çıkartıldı. Yeniden incelemeye alındı. Önümüzdeki günlerde kayıp Miraç dosyası ile ilgili de önemli gelişmelerin yaşanacağını sizlere buradan söyleyebilirim.

Peki Miraç dosyası neydi diye soracak olursanız...

"BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU"

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2020 yılının kurban bayramında misafirliğe geldiklerievin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'ten bahsediyoruz. Yine dediğim gibi Miraç Çiçek evin önünde oyun oynadığı esnada bir anda ortadan kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye yine aynı Narin Güran dosyasında olduğu gibi jandarma güvenlik koruyucuları, AFAD, UMKE, özel arama ekipleri, gönüllü arama ekipleri, su altı arama ekipleri, kurtarma ekipleri geldi. Biz günlerdir biliyorsunuz ki Narin soruşturmasında aslında bunların bütün hepsini gördük. Kaybolduğu ilk günden itibaren dağ taş demeden küçük Miraç'ı bulmak için bütün arama kurtarma ekipleri hareket ettiler ve günlerce haftalarca arandı. Aylarca arandı ama en sonunda o arama çalışmaları Miraç bulunamadığı için sonlandırıldı. Hiçbir iz bulunamamıştı. O esnada Miraç'ın annesi Firdevs Çiçek de o kadar hüzünlüydü ki... Hani gerçekten de bir anne yüreği üzülmemesi elde değil.

ANNENİN YÜREK YAKAN SÖZLERİ

Bütün yetkileri sesleniyorum demişti... "Allah rızası için bana oğlumu getirsinler, ben 6 saat bile oğlumdan ayrı kalamazken, günler oldu aylar oldu ve yıllar oldu hiçbir yerde onu görmemişler. Ne gören var ne duyan var. Her yere baktılar jandarma dahil herkes seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Allah için Miraç'ı bulup bana getirsinler. Ben Miraç'ımı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Tüm bakanlarımızdan, cumhurbaşkanımızdan ricamdır. Allah için bana oğlumu getirsinler. Kaç gündür çocuklarım günlerdir, aylardır, yıllardır anne Miraç nerede diye soruyorlar? Cevap veremiyorum 'oğlum gelecek' diyorum ama hiçbir yerde yok. Benim şüphelendiğim 'bu şahıs diyebileceğim' biri yok. Kimseyi hedef gösteremem.

YENİ İPUCU BULUNDU

Narin soruşturmasını yürüten jandarma ekipleri yine soruşturmayı genişlettikleri esnada Miraç'la ilgili ipucu bulundu. O ipucu çerçevesinde de birtakım görüşmeler de yapıldı. Ve önümüzdeki günlerde yakın zamanda artık Miraç'la ilgili de Narin soruşturması bir taraftan devam ederken aynı şekilde de Miraç Çiçek dosyasında ilerletilmiş olacak.