Narin cinayeti sonrası ismini değiştiriyor! Mahkemeye başvurdu: Yeni adım Barış olsun!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan 54 yaşındaki Nevzat Temel, isim değişikliği için mahkemeye başvurdu.

İSMİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

Diyarbakır Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde işlenen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde Narin'in cesedini taşıdığı iddiasıyla tutuklanan Nevzat Bahtiyar ile aynı ismi taşıyan Nevzat Temel yaşanan olaydan etkilendiğini belirterek ismini değiştirmeye karar verdiğini söyledi.

"YENİ İSMİMİ BARIŞ OLARAK DEĞİŞTİRMEK İSTEDİM"

Turgutlu Adliyesi'ne avukatı aracılığıyla verdiği dilekçenin ardından gazetecilere açıklama yapan Nevzat Temel, "Olayı televizyonlardan izliyoruz. Bu beni çok etkiledi ve böyle bir katil zihniyetli bir şahıs ile aynı ismi taşımak istemediğim için böyle bir karar aldım. Yeni ismimi Barış olarak değiştirmek istedim. Tüm dünyaya inşallah barış gelsin mutluluk gelsin" dedi.

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır