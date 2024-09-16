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  4. Narin cinayeti sonrası yaşanan tartışmalara Erdoğan'dan tepki: Riyakarlar! Ses çıkarmadılar

Narin cinayeti sonrası yaşanan tartışmalara Erdoğan'dan tepki: Riyakarlar! Ses çıkarmadılar

16.09.2024 14:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin Güran'ın öldürülmesi sonrası kamuoyunda yürütülen tartışmalara gönderme yaparak mesaj verdi. "Katledilen çocuklar arasında bile ayrım yapacak kadar istismar siyasetine bulaşanları milletimizin irfanına havale ediyoruz" diyen Erdoğan sert tepki gösterdi.

Narin cinayeti sonrası yaşanan tartışmalara Erdoğan'dan tepki: Riyakarlar! Ses çıkarmadılar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1. Dönem Hakim ve Savcı Yardımcıları Eğitimi Açılış Töreni'ne katıldı.

"ADALETE DUYULAN GÜVEN UNUTULDU"

Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları şöyle:

  • Toplumdan yükselen taleplere, beklentilere, serzenişlere göre yeni adımlar atacak, kendimize yeni hedefler belirleyerek yola devam edeceğiz.

  • Darbe dönemlerinde katledilen demokrasimizle özellikle adalet katledildi, adalete duyulan güven unutuldu. Devletimizi vesayet aparatlarından ve FETÖ artıklarından ne kadar temizlesek de dikkati elden bırakmayacağız.

  • Suç işleyenin, milletin malına, canına kast edenin yeri sokaklar değil, hapishanelerdir. Sıkıntı varsa gidermek borcumuzdur.

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"MASUM ÇOCUKLARIN NAAŞI HESAP GÖRÜLMESİNE MÜSAADE ETMEMELİYİZ"

  • Sosyal medya operasyon aygıtına dönüştü. Hepimizin yüreğini yakan son hadiselere bu zaviyeden bakılmasında yarar görüyoruz. İnsanlık olarak nereye gidiyoruz? Masum çocukların naaşı üzerinden milletin inanç değerleriyle, toplumun aile kurumuyla, dini müesseselerle siyasi ve ideolojik hesap görülmesine müsaade etmemeliyiz.

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"KATLEDİLEN ÇOCUKLAR ARASINDA BİLE AYRIM YAPIYORLAR"

  • Bölücü terör örgütünün katlettiği gençler, çocuklar için ses çıkarmayanların riyakarlıklarını ibretle takip ediyoruz. Daha düne kadar bölücü canilerin terör eylemlerini aklama yarışına girenler bugün vahşi bir cinayet üzerinden millete vicdan, ahlak, insanlık dersi vermeye kalkıyor. Katledilen çocuklar arasında bile ayrım yapacak kadar istismar siyasetine bulaşanları milletimizin irfanına havale ediyoruz.
Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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