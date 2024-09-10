Narin cinayetinde amca Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Avukatı davadan çekildi, ifadeleri dikkat çekti: 'Müvekkilim kardeşi için ölüme gider'

Diyarbakır'da günlerdir kayıp olarak aranan Narin Güran'dan acı haber gelmişti. Küçük kızın cansız bedeni bir derenin kenarında çuval içinde bulunmuştu. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda amca Salim Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

EMNİYETTE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Soruşturmada anne ve baba ile aile fertlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyette işlemleri devam ediyor.

"ARİF'İN KIZINI ÖLDÜRDÜM"

Bahtiyar'ın verdiği ifadede "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" dediği ortaya çıktı.

AVUKAT ÇEKİLDİ

Yaşanan gelişmeler sonrasında amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildi. Toğrul, "Bir anne olarak davanın takipçisi olacağım" dedi.

Davadan çekilen Avukat Seda Toğrul'un hakimlikteki ifadesi de dikkat çekti.

"MÜVEKKİLİM KARDEŞİ ARİF İÇİN ÖLÜME GİDER"

Toğrul ifadesinde şunları söyledi;

"Müvekkilin savunmalarına bir diyeceğimiz yoktur. 14 yıldır bu aileyi tanıyorum. Bu dosyada şüpheli ve mağdur taraf yoktur. Müvekkilimden bir an şüphe duysam avukatlığını yapmam. Sorulan bazı sorular kimyamızı değişiyor.Kayıp kız çocuğu müvekkilimin yeğenidir. Müvekkilim, kardeşi Arif için ölüme gider. Müvekkilimin böyle bi rolayı yapması için hiçbir gerekçe yoktur. Müvekkilimle Narin'in annesi arasında gönül ilişkisi olduğuna dair bir delil yoktur. Böyle bir durum olsaydı en azından aralarında bir mesaj olurdu. Müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur. Tutuksuz yargılanmasını talep ederiz"