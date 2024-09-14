HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Narin cinayetinde amcanın işçisi Ramazan Atasoy tutuklandı! Mesajlaşmalar ortaya çıktı: "Tamam, daha ölmemiş"

Narin cinayetinde amcanın işçisi Ramazan Atasoy tutuklandı! Mesajlaşmalar ortaya çıktı: "Tamam, daha ölmemiş"

14.09.2024 01:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Narin cinayetiyle ilgili titizlikle devam eden soruşturmada amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy dün adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Atasoy bugün ifadesinin ardından tutuklandı. Güran ile Atasoy arasında geçen yazışmalarda Güran'ın işçisi Atasoy'u "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" diyerek yönlendirdiği ve Atasoy'un da "Tamam daha ölmemiş" dediği ortaya çıktı.

Narin cinayetinde amcanın işçisi Ramazan Atasoy tutuklandı! Mesajlaşmalar ortaya çıktı: "Tamam, daha ölmemiş"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında dün tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan Ramazan Atasoy'un jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Screenshot_6

AMCA SALİM GÜRAN'IN İŞÇİSİ RAMAZAN ATASOY TUTUKLANDI

Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Atasoy, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

269890

"TAMAM, HENÜZ ÖLMEMİŞ"

Salim Güran'ın "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" şeklinde mesaj atarak işçisini yönlendirdiği, Ramazan Atasoy'un ise "Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş” diye yanıt verdiği kayıtlar dosyaya girdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Narin Güran Salim Güran
En Çok Okunan Haberler
Emre Mor teklifi kabul etti! Resmi açıklama an meselesi... İşte yeni takımı

Emre Mor teklifi kabul etti! Resmi açıklama an meselesi... İşte yeni takımı

Babadan yeni açıklama! 'Nevzat katildir, yanıma gelip bana...'

Babadan yeni açıklama! 'Nevzat katildir, yanıma gelip bana...'

Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

Düşük faizli ihtiyaç kredisi arayanlar dikkat! Faizler düşüyor...

Narin'in amcasının telefonu çözüldü! 'Henüz bende değil, daha ölmemiş'

Narin'in amcasının telefonu çözüldü! 'Henüz bende değil, daha ölmemiş'

Narin ile amcası Salim Güran'ın düğündeki görüntüleri ortaya çıktı

Narin ile amcası Salim Güran'ın düğündeki görüntüleri ortaya çıktı

'Jahrein' Ahmet Sonuç gözaltına alınmıştı! Tutuklandı

'Jahrein' Ahmet Sonuç gözaltına alınmıştı! Tutuklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.