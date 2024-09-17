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  4. Narin cinayetinde bir yeni gelişme daha! Yenge Hediye Güran'a tutuklama talebi

Narin cinayetinde bir yeni gelişme daha! Yenge Hediye Güran'a tutuklama talebi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.09.2024 14:26
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Diyarbakır'da önce kaybolan ardından cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in soruşturmasında son olarak yenge Hediye Güran ve 2 kişi gözaltına alınmıştı. Yenge Hediye Güran tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken 2 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan yengenin ifadesi de ortaya çıktı. Hediye Güran, Salim Güran'la bir ilişkisi olmadığını ifade etti.

Narin cinayetinde bir yeni gelişme daha! Yenge Hediye Güran'a tutuklama talebi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hediye Güran, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı. Yenge Güran ifadesinde, "Yüksel Güran'ın beni aradığını hatırlamıyorum. Narin kaybolduktan sonra telefonumu değiştirdim. Narin'in amcası tutuklu Salim Güran'la bir ilişkim yok." dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın, jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

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Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır yenge Narin Güran
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