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Narin cinayetinde kritik saatler! Mahkemeye getirildiler

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.12.2024 08:19
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21 Ağustos'ta kaybolan ardından acımasız bir cinayete kurban gittiği anlaşılan Narin Güran'ın ailesi için bir kez daha hesap vakti geldi. Dünkü duruşmanın ikinci perdesi bugün saat 09.00'da başlayacak. Karar çıkma ihtimali olan duruşmada savcı 'sanıkların hepsi suç ortağı' demişti. Güran ailesinin bugün ne diyeceği ise merak konusu oldu.

Narin cinayetinde kritik saatler! Mahkemeye getirildiler

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili görülen davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde sanıklar adliyeye getirildi.

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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanık avukatlarının celse arasındaki talepleri doğrultusunda 1'i tutuklu 3 kişi tanık sıfatıyla dinlendi.

DÜN NELER YAŞANDI?

Narin'in cesedinin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, mahkeme salonunda izletildi. Aile meclisi toplantısında ifadesi için yönlendirildiği ve darbedildiği iddia edilen çoban Ahmet Akgün, "Beni önce dövdüler, sonra hediye saat aldılar" dedi.

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"YALAN SÖYLEDİĞİ İÇİN BİRKAÇ TOKAT ATILDI"

Toplantının yapıldığı evin sahibi Erhan Güran ise Akgün'ü şüpheli davranışları nedeniyle sorguladıklarını belirterek, "Yalan söylediği için birkaç tokat atıldı" ifadesini kullandı. Toplamda 14 saat süren ikinci duruşmanın ilk günü sona erdi.

Duruşmaya bugün saat 09:00'da kaldığı yerden devam edilecek.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran Salim Güran
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