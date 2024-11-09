Narin cinayetinde tüm bildiklerinizi unutun! Dosyaya o da dahil oldu: "Bütün iddiaları yıkıp geçecek, bambaşka şeyler konuşacağız"

8 yaşındaki Narin'i hayattan kimin ve neden kopardığı hala muamma ancak iddiaya göre bu durum yakında değişebilir. Zira dosyaya bir gizli tanığın dahil olduğu, bu tanığın şimdiye dek bilinenleri "yıkıp geçecek" söylemlerde bulunduğu öne sürülüyor. Narin'in cansız bedeni bulunduktan sonra itiraflarına başlayan Nevzat Bahtiyar'ın, ceset üzerine tek taş koyduğunu söylemesine karşın toplam 3 taş bulunması da çözülmeyi bekleyen sorulardan biri.

DÜĞÜM İLK İKİ DURUŞMADA ÇÖZÜLMEDİ

İlk duruşma perşembe günü görüldü. En çok kullanılan kelimeler "Bilmiyorum" ve "Hatırlamıyorum" oldu. Sanıklar bol bol susma hakkını kullandı, suçlamaları reddetti. Güran ailesi sık sık Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Bahtiyar ise HTS kayıtlarıyla ve jandarma verileriyle uyuşan bilgiler verdi. Ortaya birbiriyle çelişen birçok ifade çıktı. Zaman zaman gerginlikler yaşandı. İkinci duruşma da ilkine benzerdi.

"GİZLİ TANIĞIN SÖYLEMLERİ BÜTÜN İDDİALARI YIKIP GEÇECEK"

Ancak iddiaya göre dosyaya gizli tanık dahil oldu. Gizli tanığın devreye girmesiyle dava bambaşka bir hal alabilir. Atv Haber'e konuşan Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, "Gizli tanığın söylemleri davayı sil baştan, bütün iddiaları yıkıp geçecek. Önümüzdeki süreçte artık bambaşka şeyler konuşabiliriz" dedi ve şunları ekledi:

"NEVZAT BAHTİYAR'IN İDDİASINI TAMAMEN TERSİNE ÇEVİREBİLİR"

"Bütün bildiklerimiz değişecek. Şu anda bildiğimiz; amca boğarak öldürdü, Nevzat Bahtiyar'a 'Gel Narin'i dereye göm' dedi olarak biliniyordu. Nevzat Bahtiyar'ın iddiasına göre konuşuyorduk. Şu an dosyaya giren bu yeni gizli tanık bütün bunları tamamen tersine çevirebilecek iddialarda bulundu. İtiraflarıyla soruşturmaya bu bakış açımız tamamen değişecek, 180 derece bambaşka şeyleri konuşuyor olacağız."

"İTİRAFÇI OLANA KADAR NEVZAT'IN ADINI AĞZINI ALAN YOKTU, SONRA YÜKLENMEYE BAŞLADILAR"

Atv Haber'in haberine göre; Güran ailesi ısrarla itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı suçlasa da Bahtiyar ise HTS kayıtlarıyla ve jandarma verileriyle uyuşan bilgiler verdi. Bu da ailenin neyi gizlediğini yine gündeme getirdi. Yine aynı kanala konuşan Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman bu durumla ilgili "Ailede itirafçı olana kadar Nevzat'ın adını ağzını alan kimse yoktu fakat Nevzat Bahtiyar'ın itirafları ortaya çıktıktan sonra aile topyekün Nevzat Bahtiyar'ın üzerine yüklenmeye başladı. Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğunu topluca söylüyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Şimşek de "Orada en doyurucu bilgileri söyleyen yine itirafçı Nevzat Bahtiyar" dedi.

"NEVZAT'IN KAYBEDECEĞİ BİR ŞEY YOK"

Nevzat Bahtiyar'ın, Narin'i öldürdüğünü söylese de işbirliği yaptığını söylese de aynı cezayı alacağını belirten Karaman "O yüzden aslında Nevzat'ın kaybedeceği bir şey de yok yani. Hani benim kanaatimce yalan söylemesini gerektirecek de bir şey yok ortada" dedi.

NARİN'İN ÜZERİNE 2 TAŞ DAHA KOYAN KİM?

Gizli tanığın ifadelerine göre katilin amca Salim Güran olmayabileceği de konuşuluyor. Bir başkan yandan duruşmadaki ifadelerin ardından yanıt bulmayı bekleyen sorular var da var. Örneğin Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dere kenarına götürdüğünü söylemiş ve keşifte de yerini gerçekten eliyle koymuşçasına göstermişti. Ancak Bahtiyar, cesedin üzerine tek taş koyduğunu söylese de Narin'in cansız bedeni üzerinde üç taş bulunmuştu. Salim Güran'ın, dereye gittiğinin kamera kayıtlarıyla sabit olduğunu ifade eden Karaman, "O ekstradan iki taşı Salim mi koydu?" diye sordu.

"AİLENİN BİR ŞEY SAKLADIĞINA İLİŞKİN ORGANİZE BİR SÖYLEM VAR"

Şimşek de duruşmada yaşananlara dikkat çekerek "Çelişkiler yumağı var, duruşmada onu gördük. Ailenin bir şey sakladığına ilişkin bir işbirliği var, organize bir söylem var" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN 'GİZLİ TANIK' AÇIKLAMASI

Davada bir gizli tanığın ortaya çıktığı iddiası dün öne sürülmüştü. Mahkeme başkanı, duruşmada iddiaya ilişkin "Mahkememize ulaşan bir gizli tanık ifadesi yok" açıklamasında bulunmuştu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır