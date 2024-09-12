Narin cinayetinde yeni gelişme! Babası Arif Güran serbest bırakıldı, anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran hakkında tutuklama talebi

Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı. 21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin’in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Narin’in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran’ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23) ismi öğrenilmeyen bir kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturmada gözaltındaki 22 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin savcılık sorgusu tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 22 şüpheli arasından 9 kişi hakkında tutuklama talep edildi. 3 kişi adli kontrol şartıyla, 10 kişi de serbest bırakıldı. 9 kişinin arasında anne ve abide bulunuyor.
Narin Güran'ın babası Arif Güran serbest bırakıldı.