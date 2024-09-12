HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Narin cinayetinde yeni gelişme! Babası Arif Güran serbest bırakıldı, anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran hakkında tutuklama talebi

Narin cinayetinde yeni gelişme! Babası Arif Güran serbest bırakıldı, anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran hakkında tutuklama talebi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
12.09.2024 21:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili soruşturma sürüyor. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheli arasından 9 kişi hakkında tutuklama talep edildi. 3 kişi adli kontrol şartıyla, 10 kişi de serbest bırakıldı. 9 kişinin arasında Narin'in annesi Yüksel Güran ile 17 yaşındaki abisi Enes Güran bulunuyor. Narin'in babası Arif Güran serbest bırakıldı.

Narin cinayetinde yeni gelişme! Babası Arif Güran serbest bırakıldı, anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran hakkında tutuklama talebi

Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili sır perdesi henüz aydınlatılamadı. 21 Ağustos günü kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin’in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

NARIN’I-TUTUKLU-AMCASININ-200-BIN-LIRA-_381458_105681

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Narin’in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran’ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23) ismi öğrenilmeyen bir kişi gözaltına alınmıştı.

AW284100_01

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturmada gözaltındaki 22 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin savcılık sorgusu tamamlandı.

AW284184_02

ANNE YÜKSEL GÜRAN VE ABİ ENES GÜRAN HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye sevk edilen 22 şüpheli arasından 9 kişi hakkında tutuklama talep edildi. 3 kişi adli kontrol şartıyla, 10 kişi de serbest bırakıldı. 9 kişinin arasında anne ve abide bulunuyor.

NARİN GÜRAN'IN BABASI ARİF GÜRAN SERBEST!

Narin Güran'ın babası Arif Güran serbest bırakıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Savcı Diyarbakır hakim soruşturma Narin Güran
En Çok Okunan Haberler
Narin'in Adli Tıp raporu bekleniyordu! "Herhangi bir cinsel bir bulguya rastlanmamıştır"

Narin'in Adli Tıp raporu bekleniyordu! "Herhangi bir cinsel bir bulguya rastlanmamıştır"

Narin Güran 'yasak aşk' kurbanı mı? Annenin ne diyeceği merak ediliyordu, ifadesi ortaya çıktı

Narin Güran 'yasak aşk' kurbanı mı? Annenin ne diyeceği merak ediliyordu, ifadesi ortaya çıktı

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada flaş detay! Aile meclisi her akşam toplanmış

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmada flaş detay! Aile meclisi her akşam toplanmış

110 bin TL maaş alan var! Diploma şartı yok 'Yana yana eleman arıyor'

110 bin TL maaş alan var! Diploma şartı yok 'Yana yana eleman arıyor'

Altın yatırımcılarının dikkat! Paranız bir anda pul olabilir

Altın yatırımcılarının dikkat! Paranız bir anda pul olabilir

Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.