Narin cinayetinde yeni gelişme, bu ses kaydı olayın seyrini değiştirecek! Örtbas soruşturması başlatıldı

Türkiye'nin gözü 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak görülen davadan çıkacak sonuçta. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ara kararında, davanın 26 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

YENİ SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak davanın seyrini de etkileyebilecek bir gelişme yaşandı. Olayda cinayetin örtbas edildiğine ilişkin ortaya çıkan yeni ses kayıtları kapsamında soruşturma başlattı.

GÜRAN AİLESİNE YAKIN OLAN HASAN KAYA ARACI YAPILDI

Ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın, kayıtlardaki konuşmanın Güran ailesinin yakını Hasan Kaya ile Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar arasında geçtiğini aktardı.

NEVZAT BAHTİYAR'IN EŞİYLE GÖRÜŞTÜ

Bahsi geçen kayıtlarda, Kaya'nın aracı yapıldığı ve Gazal Bahtiyar'ın eşi Nevzat ile konuşmasının istendiği, Kaya'nın Gazal Bahtiyar'a, "Ben yaptım deseydi, evlerini getirmelerine izin verirdik" ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

"NEVZAT DESEYDİ 'BEN YAPTIM' DİYE EVLERİNİ GETİRMELERİNE İZİN VERİRDİK"

İkili arasındaki konuşmanın detayları ise şu şekilde:



Hasan Kaya: Bugün oraya gittim. Dediler ki; zaten Nevzat yapmış.

Gazal Bahtiyar: Sen deseydin ki; Nevzat'a kurban olun. Bir de Nevzat mı yapmış diyorlar?

Hasan Kaya: Nevzat deseydi 'Ben yaptım' evlerini getirmelerine izin verirdik. Evini Gazal'a verirdik. Sen onlara söyle. "Ben onlara öyle bir şey diyemem" dedim; zaten evleri var köyde.

"YANİ 'ÖYLE NEVZAT BU MESELEYİ ÜZERİNE ALSIN'"

Gazal Bahtiyar: Deseydin enayi mi var karşınızda? O yapacak sonra suçu onun üstüne atacak. Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Beş altı çocuğumu kurban ederim. Dünya malına mı tamah edeceğim. Nevzat'ın zaten evini yıktılar. Nevzat'ın evine ateşler saldılar. Kızlarını yaktılar, evine ateşler attılar.

Hasan Kaya: Ben dedim ki; 'Çocukları bana söyledi. Arabamızın devrini versinler' Mehmet söyledi. Bana 'Tamam' dediler arabanın devri zamanı gelince devrini veririz dediler.

Gazal Bahtiyar: Yani 'Öyle Nevzat bu meseleyi üzerine alsın'

Hasan Kaya: Vallahi öyle söyledi

5 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konu ile ilgili 5 kişi hakkında bir soruşturma başlattığı ve şüphelilerin ifadelerinin alındığı kaydedildi.