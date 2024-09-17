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  4. Narin cinayetinde yeni gelişme! İtirafçının evinde arama yapıldı

Narin cinayetinde yeni gelişme! İtirafçının evinde arama yapıldı

17.09.2024 21:08
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Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama gerçekleştirildi.

Narin cinayetinde yeni gelişme! İtirafçının evinde arama yapıldı

Türkiye, Diyarbakır Tavşantepe Köyü'nde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasından çıkacak sonucu bekliyor. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

NEVZAT BAHTİYAR'IN EVİNDE ARAMA YAPILDI!

Soruşturma kapsamında 10 Eylül'de tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince arama yapıldı.

Ekipler, arama çalışmalarının ardından evden ayrıldı.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve adliyeye sevk edilmişti.

AA-20240917-35666025-35666023-NARIN_GURANIN_OLDURULMESINE_ILISKIN_SORUSTURMADA_TUTUKLANAN_NEVZAT_BAHTIYARIN_EVINDE_ARAMA_YAPILDI

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmıştı.

(AA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Narin Güran
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