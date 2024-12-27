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  4. Narin cinayetinin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran suçluyu buldu(!) Pişkin ifadesini duyan inanamadı

Narin cinayetinin bir numaralı şüphelisi amca Salim Güran suçluyu buldu(!) Pişkin ifadesini duyan inanamadı

27.12.2024 08:19
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.12.2024 08:19
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21 Ağustos'ta kaybolan ardından acımasız bir cinayete kurban gittiği anlaşılan Narin Güran'ın ailesi için bir kez daha hesap vakti geldi. Dünkü duruşmanın ikinci perdesi bugün saat 09.00'da başladı. Karar çıkma ihtimali olan duruşmada savcı 'sanıkların hepsi suç ortağı' demişti. Davanın bir numaralı sanığı Salim Güran bugünkü ifadesinde medyayı suçladı. Pişkin savunmasında 'beni neden tutukladınız?' demesi ise duyanları hayrete düşürdü.

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili görülen davanın ikinci duruşmasının ikinci gününde sanıklar adliyeye getirildi. Amca Salim Güran hakimin karşısına çıkarak son savunmasını yaptı. Salim Güran savunmasında medyayı hedef göstererek kendi tutuklanmasını eleştirdi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Diyarbakır Adliyesi önüne de güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Baba Arif Güran "müşteki", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanık amca Salim Güran savunma yapıyor.

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AMCA SALİM GÜRAN'IN AÇIKLAMASI

Muhabir Fırat Yeşilçınar mahkemede Salim Güran'ın, "Bir medya bu kadar kötü olamaz. Bir aileyi yok edemeyiz. Beni neden tutukladılar?" dediğini aktardı. Güran devamında ise, "Cumhurbaşkanı parti başkanlarına sesleniyorum. Kolluk kuvvetlerine geniş çaplı soruşturma açılsın. Biz vatan haini değiliz. DEM Parti’nin yemek arabasını kovdu dediler. Kovdum. Gazetecileri peşine takmış peşine gelmiş." ifadelerini kullandı.

Salim Güran'ın ifadesinin devamı ise şu şekilde;

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"BU VAHŞİDEN NEDEN ŞÜPHELENMİYORSUNUZ?"

Savunmasında Nevzat Bahtiyar'ı suçlayan Salim Güran, "Narin’in kaybolduğu saatlerde kızım beni arayıp durumu söyledi. Komutanı aradım ve “Abimin kızı kayıp, ekip gönderin” dedim. Ancak komutan izinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine Sabri’ye söyledim, “Okulun kamerasına bakalım, jandarma gelecek” dedim. Samet Hoca duydu. Sabri anahtarı getirdi, jandarmadan bir arkadaş geldi. Kamerayı inceledik, amcamın çocuklarının Narin ile yürüdüğünü ve patikadan yukarı çıktıklarını gördük. O bölgeye gittik, koyunların olduğu yere baktık, ama bir iz bulamadık.

Gün doğmadan önce Barış kardeşimin evine gittik. Barış’ın eşi Yasemin bağırarak, 'Sabahleyin bu vahşiyi gördüm!' dedi. (Nevzat Bahtiyar’ı işaret ediyor.) Bunun üzerine, 'Neden bundan şüphelenmiyorsunuz?” dedim.

DÜN NELER YAŞANDI?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanık avukatlarının celse arasındaki talepleri doğrultusunda 1'i tutuklu 3 kişi tanık sıfatıyla dinlendi.

Narin'in cesedinin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, mahkeme salonunda izletildi. Aile meclisi toplantısında ifadesi için yönlendirildiği ve darbedildiği iddia edilen çoban Ahmet Akgün, "Beni önce dövdüler, sonra hediye saat aldılar" dedi.

NARST

"YALAN SÖYLEDİĞİ İÇİN BİRKAÇ TOKAT ATILDI"

Toplantının yapıldığı evin sahibi Erhan Güran ise Akgün'ü şüpheli davranışları nedeniyle sorguladıklarını belirterek, "Yalan söylediği için birkaç tokat atıldı" ifadesini kullandı. Toplamda 14 saat süren ikinci duruşmanın ilk günü sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran Salim Güran
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