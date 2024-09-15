Narin cinayetiyle ilgili dikkat çeken sözler! Canlı yayında açıkladı: 'Çok sürpriz bir şey yaşanabilir'

Diyarbakır'da Narin Güran'ın günler sonra cansız bedeni bulunmuştu. Olayda ilk başta amca Salim Güran tutuklanmıştı. İfadesinde Narin'in cansız bedenini Salim'den aldığını ifade eden Nevzat Bahtiyar da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olayla ilgili anne, baba, abisi ile aile fertlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Anne ve abi tutuklanmış, baba serbest kalmıştı.

"ÇOK SÜRPRİZ BİR ŞEY YAŞANABİLİR"

Narin soruşturmasında soru işaretleri varlığını sürdürürken süreçle ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı. A Haber canlı yayınında Narin ile ilgili gazeteci Abdurrahman Şimşek, bir üst düzey kamu görevlisi ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Şimşek, kendisine "Çok sürpriz bir şey yaşanabilir" dendiğini aktardı.

"ÜST DÜZEY KAMU GÖREVLİSİ"

İşte o açıklamalar:

"Bu akşam bir telefon konuşması, isim vermeyeceğim üst düzey bir yetkili diyeyim, kamu görevlisi 'Çok sürpriz bir şey, herkesi ters düşürecek bir bilgi çıkabilir' dedi. Bu bilgi enteresan. Bana 'Biz de bir şeylerden şüpheleniyoruz, bazı verilerin sonuçlarını bekliyoruz' dedi."