Narin davasına damga vuran çıkış! Avukat konuştu herkes şaşırdı: Enes'i kurtarma filmi bu! Ya düşünün 3600 insan...”

Tüm Türkiye'nin vicdanını sızlatan Narin davasında artık sonuç bekleniyor. Yoğun güvenlik önlemleri arasında cezaevinden nakledilen tutuklu sanıklar adliyedeki yerlerini alırken duruşmanın ikinci gününde Nevzat Bahtiyar’ın ve avukatının sözleri damgasını vurdu.

Tutuklu sanıklardan Nevzat Bahtiyar, ailesinin güvende olmadığını düşündüğü için yalan söylediğini iddia etti. Bahtiyar, cesedi sadece taşıdığını ifade edip "Cezam neyse razıyım" dedi.

Nevzat Bahtiyar Avukatı Ali Eryılmaz’ın savunmasında ise dikkat çeken iddialar yer aldı. Eryılmaz mahkemedeki savunmasında “Enes'i kurtarma filmi bu! Koskoca köy bir araya gelmiş biz nasıl Enes'i bu işin içinden kurtarırız. Ya düşünün 3600 insan... Enes'i kurtarmak için her şeyi yaptılar” ifadelerini kullandı.

"SUÇUMU KABUL EDİYORUM"

Nevzat Bahtiyar duruşmadaki savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ailemin güvenliği sağlanana kadar sustum. Salim, araba konusunda yalan söylüyor. Adam arabayı satamadı. Ben de Salim’e, “Paran varsa kendine al,” dedim. O da gidip anlaşarak arabayı aldı. Kardeşi bilmesin diye arabayı benim üstüme yazdırdı. Sonra ev meselesi çıktı.

Bana, “Kaça yapacaksın?” diye sordu. Akşam arayıp, “270 bin lira olur ama senin için 150 bin lira olur,” dedim. O da, “Biri 140 bin lira, biri de başka bir fiyat verdi,” dedi. “İşçilik, içme suyu gibi masraflar da onlara ait olacak,” dedi.

Şimdi kalkmış, “200 bin lira fiyat verdi,” diyerek yalan söylüyor. Ben sana ne söylediysem onu anlat. Sen beni çağırdın, Narin’i teslim ettim.

Ben bunu inkar etmiyorum. Ben sadece taşıdım, suçumu kabul ediyorum. Ama onların da suçlarını kabul etmesi lazım. Ancak etmiyorlar, her şeyi benim üzerime atıyorlar. Benim tüm suçu üstlenmemi istiyorlar, ama bunu kabul edemem.

Benim söyleyecek başka bir şeyim olmayabilir. Onlara bir şey söyleyecek ya da iftira atacak durumda değilim. Hakikat neyse o ortaya çıksın.”

AVUKATININ SÖZLERİ DE MAHKEMEYE DAMGA VURDU

Nevzat Bahtiyar Avukatı Ali Eryılmaz: Enes'i kurtarma filmi bu koskoca köy bir araya gelmiş biz nasıl Enes'i bu işin içinden kurtarırız. Ya düşünün 3600 insan... Enes'i kurtarmak için her şeyi yaptılar 19 gün boyunca Narin'i aradı. Türkiye cumhuriyetinin en büyük kurtarma operasyonu yapıldı. Neden bulunmadı? Narin aranırken 95 sahte ihbar yapıldı. İki büyük yangın. Narinin terliğinden bir yerde terlik bulma. Vs tanıkları yanıltmak jandarmayı yanıltmak bunlar olmasaydı Narin 3 günde bulunurdu. Kurdukları hikayenin sonu umdukları gibi bitmedi bitmeyecek de. Sayın Salim Güran muhtar. Narin’in kaybolduğu saat için 15.00-15.30 saatini veriyor sonra 16.00 diyor sonra 17.00 diyor sürekli kaybolma saatini değiştirmeye çalıştılar örtbas etmeye çalıştılar. Peki neden? Nevzat’ı kurtarmak için mi bu çabaya girdiler? Tüm bunları Nevzat için mi yaptılar? Bu suçu işleyenler bunlar.

Narin kaybolduğu ilk günden itibaren bu sanıklar gayretin içine girmişler. Kendilerine tanık üretmeye çalışmışlar bakın çok ilginçtir. Salim bu zaman içinde tam 7 kişi ile muhatap olmuş. Enes 16 kişi ile muhatap olmuş. Nevzat ise 3. Bakın bir saat içinde Enes 16 kişi ile muhatap oluyor. Hani bu köyde herkes davetiye dağıtmaya gitmişti. Aradaki çelişkiyi anlatabildim mi? Nevzat’ın bu davada farklı bir önemi daha var. Sanıkların bu zamana kadar yaptıkları tek şey Nevzat’ı suçlamak. Baz kayıtlarına geçelim. Önümüzde bir cinayet davası var dört kişi bundan yargılanıyor.

“SAVCILIĞA BU KONUDA ŞİKAYETTE BULUNDUK! İKİ AYRI RAPOR VAR”

İki ayrı rapor var elimizde. Bakıyorsunuz en sonuna imzalara altı imza var hepsi birbirinden farklı hiçbir imza birbirini tutmuyor. Bu imzalar aynı değil. Bir kişi atmış bu imzaları. Cumhuriyet savcılığına bu konuda şikayette bulunduk. Diyorlar ki biz bu ölçümleri yaparken 3 tane program kullandık. HTS raporunu kabul ediyoruz ama baz raporunu kabul etmiyoruz. Nevzat’ın yakalanma anına gelelim. Kırmızı arabanın sahibine bakıyorlar oğlu çıkıyor. Nevzat bahtiyar da aradığınız kişi oğlum değil benim diyor. Salim Güran ile Nevzat bahtiyar 3 ayda 45 kez konuşuyorlar. Su kesikti iddiası zaten bunu Salim Güran da doğruluyor. Narin’in ölüm saati 15.16’dır. Narin kızımız 15.16’da bu dünyaya gözlerini kapadı. Nevzat Bahtiyar’ın bu cinayeti işlediğine dair somut bir delil yoktur. Tahliyesine karar verilmesini arz ve talep ediyorum.

‘SAPIKLIK’ İDDİASI İÇİN KONUŞTU

Nevzat Bahtiyar avukatı Adnan Ataş: Nevzat bahtiyar ile ilgili hiçbir dayanağı olmayan sapıklık iddiası gündeme getirildi. Hiçbir dayanağa varmayan bu iddiayı iğrenç bir iddia olarak kabul ediyoruz. Arif Güran kızının kaybolduğu haberini ailesinden öğrenmedi. Salim Güran herkes ile görüşüyor ama babayı aramıyor. Müvekkilim ile ilgili hem soğukkanlı ibaresi var. Birincisi ailesi burada değil güvenlik gerekçesi ile. Ailesi gelmek istedi ama biz buna gerek görmedik. Nevzat bahtiyar içine kapandı sustu. Bu soğukkanlılık hiçbir şekilde başka bir izlenime sebep olmasın.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır