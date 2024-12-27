Narin davasında Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar arasında gergin anlar! "Bazı konularda şahitlerim var, ilerde anlatacağım, şoke olacaksınız"

Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşması sürüyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini bulunduğu dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar, ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.

ENES GÜRAN SAVUNMA YAPTI

Duruşmada Narin'in ağabeyi Enes Güran da savunma yaptı. Enes Güran, mahkemedeki ifadesinde, "Olay günü evdeydim, inkar etmiyorum. Tanımadığım insanlar benim kardeşimi arıyor. Jandarma bana soruyor, diyor 'Konuş', ne konuşayım? Sayın hakimim gözümdeki morlukla ilgili ben hastaneye gitti. Kameralar güzel göstermiyor. Gözüm mor değildir, kameralarla baksalar görünecek. Ama kamera maalesef güzel göstermiyor. Kolumdaki ısırık, 'Ben ısırdım' dedim. 3. günde yapmışım.Nevzat Bahtiyar katilimiz oldu. Kolumdaki ısırığı çok merak ediyorlar. Adli tıp raporuna baktığımız zaman anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Sonuca geldiği zaman maalesef tespit edilmemiştir diyor. Böyle rapor mu olur? Tespit edememişler, bu da benim suçum değil.Ben istesem belli etmem, gördünüz mü? Hastaneye gittim gözüme bakıyor, muayene ediyor sandım. Kolumu açtım, 'Kolumu ısırmışım' dedim. Adamın gözü açıldı sanki cenneti görmüş. 'Anne Enes'i koruyor' diyorlar. Annem kesinlikle beni korumuyor. Nevzat Bahtiyar’ın yakalandığı zaman 'Komutanım ben bir şey hatırladım. Evde değildim' desem Nevzat'ın ifadesine inanmazlardı. Ben hep doğruyu konuştum, yalan konuşmadım. Benim kardeşim kayboldu, ben deli oldum. Ne uyku, ne su... Fotoğraflarıma baktığınız zaman şu an çok farklı o zaman çok farklı, 3. gün jandarma geldi. Bize dedi ki, 'Siz aramaya girmeyin, köpekler kokuyu alamıyor' Dara'ya baktık Dara'da da yoktu." dedi.

ANNE, AMCA VE AĞABEY AĞLADI

Bu sözler sonrası Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve annesi Yüksel Güran duruşma salonunda ağladı.

GERGİNLİK YAŞANDI

Duruşmayı takip eden gazeteci Rojda Altıntaş, Güran ile Nevzat Bahtiyar arasında yaşanan gerginliği aktardı. Duruşmada Güran "Nevzat ile ilgili bazı konularda şahitlerim var. Onlarla birlikte ilerde anlatacağım. Hepiniz şoke olacaksınız" dedi. Daha sonra Bahtiyar'a dönen Güran'ın "Kızın" demesinin ardından iki sanık arasında gerginlik yaşandı. Bahtiyar, Güran'a "Şerefsizlik yapma" diyerek tepki gösterdi. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır