Narin'den sonra bir gizemli dosya daha açılıyor! Ablası Tülin Güran'a ne oldu? Hastaneden belgeler istendi

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’a ilişkin soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce öldüğü ifade edilen Narin’in ablası Tülin Güran’a ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Narin cinayetini soruşturan savcılık, çocuk hastanesinden Tülin Güran ile ilgili tüm belgeleri talep etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturmada her gün yeni bir gelişme yaşanmaya başladı. İtirafçı, ailenin gözaltına alınması, yeni ifadeler derken bu kez savcılık Narin'in ölen ablası Tülin Güran için harekete geçti.

NTV'de yer alan habere göre savcılığın, Tülin Güran'ın hayatını kaybettiği çocuk hastanesinden olayla tüm belgeleri talep ettiği belirtildi.

MEZARI BAŞINDA DUALAR EDİLDİ

Dün mahallesindeki mezarlıkta defnedilen Güran’ı Türkiye yalnız bırakmadı. Bugün, mahalledeki bazı kız çocukları Narin’in mezarına gelerek dua etti. Kent merkezinden gelen bazı vatandaşlar da cinayetin bir an önce aydınlatılmasını istedi.

"KİM NE BİLİYORSA ARTIK KONUŞSUN"

Mezarlığa gelen vatandaşlardan Ali Turgut, Narin’in mezarına gelme sebebi 8 yaşında bir kızı olduğunu, vicdanının el vermediğini ifade Yürek dayanmadığını belirten Turgut, “O yüzden biz buraya geldik ve bu faili meçhul cinayetin aydınlanmasıni istiyoruz. Kim yaptıysa gören duyan bildikleri bir şey varsa kim ne biliyorsa artık konuşmasını istiyoruz. Konuşun bu vicdanla yaşayamazsınız zaten. Konuşun ki 85 milyonun vicdanını rahatlatın” dedi.

Mezarlığa gelen akranları kağıt üzerine kalp çizip bıraktı, bazı ziyaretçiler ise duvak ve oyuncak bıraktı.