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Narin'den sonra endişelendiren bir haber de Çanakkale'den: 12 yaşındaki Resul'un annesi bin pişman!

10.09.2024 09:27
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Türkiye Narin'in önce kaybolup sonra cansız bulunmasını konuşurken bir kayıp çocuk haberi de Çanakkale'den geldi. Okulun ilk günü annesiyle okula giden 12 yaşındaki Resul eve döndükten sonra annesinin uyarısından korkup evden kaçtı. Resul köy çıkışında güvenlik kamerasınca görüntülendi ancak gece boyu yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Anne Yakut Askerova ise oğluna söylediklerinden bin pişman!

Narin'den sonra endişelendiren bir haber de Çanakkale'den: 12 yaşındaki Resul'un annesi bin pişman!

Annesinin uyarılarından korkan 12 yaşındaki Resul evden çıktı, bir daha da dönmedi. Arama çalışmaları gece sonuç vermeyince ara verildi, bu sabah yeniden başladı. Resul köy çıkışındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Şimdi herkes Resul'den güzel haber gelmesini bekliyor.

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ANNESİNİN UYARISINDAN SONRA EVDEN KAÇTI

Olay, dün 16.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Resul Guliyev, sabah ailesi ile beraber okula gitti. Okul dönüşü çantasını yırtan 12 yaşındaki küçük Resul, durumu annesine söyledi. Anne Yakut Askerova ise çocuğu uyardı. Uyarılar sonrası korkan Resul, evi terk etti.

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Akşam üstü çocuklarının eve dönmediğini gören aile durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

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GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Olay yerine sevk edilen ekipler, köy içinde ve köy çevresinde geniş çaplı arama başlattı. Köyde bulunan güvenlik kameraları tek tek incelendi. Resul’ün en son, köy çıkışında bulunan güvenlik kamerasına takıldığı görüldü.

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KEDERLİ ANNE O ANLARI ANLATTI

Gece boyunca arama çalışmalarına katılan kederli aile, sabah saatlerinde eve döndü. Resul’ün annesi Yakut Askerova şöyle konuştu:

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“Dün okulun ilk günüydü. Beraber okula gittik. Normalde 6. sınıfa gitmesi lazım ancak 1 yıl kaldığı için tekrar 5. sınıfa başladı. Sabah uyandık, kahvaltı hazırladım. Eksik malzemeleri vardı, kırtasiyeye giderek temin ettik. Okula gittik, İstiklal Marşı’ndan sonra yanıma geldi, ’Anne ben alıştım’ dedi ve yanağımdan öptü. Ben de Resul sınıfa girince eve döndüm.

"KEŞKE DEMEZ OLAYDIM"

16.30 sıralarında oğlum eve geldi. Çantasının su koyma bölmesini bozmuş. Ben de evdeki işleri yapıyordum, bana söyleyince istemsizce kızdım. ’Anne dikersen olur’ dedi, üzerine çok gittim. Neden yaptın oğlum dedim, keşke demez olaydım. Benden korkmuş ve evin arka tarafından çıkmış. Daha önceden de benden habersiz lokantaya gitti, ben de uyardım, evden kaçtı. Köy içerisinde bulduk. Köy içinde veya merkezde akrabamız da yok. Köy çıkışında bulunan kameralara da takılmış. Orada görünce biraz içim ferahladı.”

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Öte yandan, çocuğu arama çalışmaları günün ilk ışıklarıyla beraber tekrar başladı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale kayıp çocuk Narin Güran
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