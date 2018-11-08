Narın faydaları nelerdir? Nar neye iyi gelir? İşte nar ve nar suyunun inanılmaz faydaları

İçerik açısından çok zengin olan narın sağlığımıza faydaları çoktur. İçerdiği antioksidan miktarının yeşil çaydan on kat fazla olduğu söylenen nar, vücudun direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalbi ve damarı koruyan nar, kanserle mücadele eder, kolesterolü dengeler, cildi korur ve ihtiyacınız olan C vitaminini karşılar. Bir sonbahar meyvesi olan narın faydaları ile birlikte nar suyunun hatta nar kabuğunun da birçok faydası bulunmaktadır. Makalemizde narın faydaları, narın içeriği, nar suyunun faydaları ve nar kabuğunun faydalarının tek tek inceledik. NARIN FAYDALARI Nar, kınagiller ailesinden olup Punica granatum olarak adlandırılmış çok taneli bir meyvedir. Ilıman iklimlerde yetişen nar, kuraklığa dayanıklı olup Akdeniz bölgesinde bin metreye kadar yükseklikte yetişebilir ve –10 dereceye kadar dayanıklıdır. İlk olarak İran’da ortaya çıktığı düşünülen nar, Akdeniz’de birkaç bin yıldır ekilmektedir. Ülkemizde nar üretimi daha çok Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yapılmaktadır. Antalya’nın Side ilçesi ile İspanya’nın Granada şehri adını nardan aldığı söylenmektedir.

Narın faydaları o kadar çoktur ki daha çok meyye olarak tükettiğimiz bu meyvenin gövde-kök ve dal kabukları ile meyve kabuğu da tıbbi olarak kullanılır. Kök ve gövde kabuğu tanen, nişasta ve alkaloidlerden pelletierin taşır. Nar taneleri, aşure, güllaç gibi birçok tatlıyı süsler. Nar ekşisi, özellikle salata sosu olarak, ayrıca et terbiyesinde kullanılır. Nar suyu, özellikle kış aylarında tüketimi artan bir içecektir.



NARIN İÇERİĞİNDE NELER VAR? Nar, özellikle vitamin, mineral ve vitamin içeriği ile faydalı bir meyvedir. C vitamini içeriği, günlük ihtiyacımızın yüzde 40’ını karşılayacak kadardır. Ayrıca K ve B vitaminleri ile birlikte omega-3 yağ asitleri, demir, magnezyum, fosofor, potasyum, folat, manganez, selenyum, çinko minerallerini de içerir. Antioksidan açısında ise narın bileşimi, yeşil çaydan kat be kat fazladır. Böyle zengin bir içeriği olan nar için başlıca antiviral, anti-inflamatuar ve antitümör diyebiliriz. BÖLÜM İÇERİĞİ Nar suyu Antosiyanin, glikoz, askorbik asit, ellagik asit, gallik asit, kateflin, aminoasitler, Nar kabuğu Fenolik punikalaginler, gallik asit, kateflinler, flavonoller, antosiyanidinler Nar yaprağı Taninler, flavon glikozitler Nar çiçeği Gallik asit, ursolik asit Nar yağı %95 punisik asit, ellegik asit, diğer ya asitleri, steroller Nar ağacı kökü ve kabuğu Ellagitaninler, piperidin alkoloitleri NARIN FAYDALARI NELERDİR? Narın faydaları sadece taneleri ile sınırlı değil çekirdeğinden kabuğuna ve suyuna kadar sağlığımız için birçok faydası da mevcuttur. Hastalığa karşı koruma sağladığı gibi aynı zamanda birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılır. Kuran-ı Kerim’de birçok yerde zikredilen ve cennet meyvesi olarak adlandırılan nar, günlük olarak tüketiminde yorgunluğu giderir ve vücuda zindelik kazandırır.

1. CİLDİNİZİ KORUR VE YENİLER İçeriğindeki zengin antioksidan miktarı ve çeşitli vitaminler ile nar, cilt hücrelerini yeniler. Böylece sağlıklı bir cilde sahip olursunuz. Epidermis ve dermis gibi cilt sorunları ile mücadele eden, cildi koruyan nar, dokuların tamir edilmesine de yardımcı olmaktadır. Nar, zengin antioksidan içeriği ile serbest radikallerin oluşumunu önler. Bununla cilt kanserine yakalanma riski azalmakta ve cilt lekelerinin oluşumunun önüne geçilmektedir. Nar, cildinizi nemlendirerek daha genç görünmesini sağlar. Bunu da içerdiği kolajen ve elastin sayesinde yapar. Cildi nemlendirme sırasında zararlı maddelerin ciltten uzaklaştırılmasını da sağlamış olur. Yağlı bir cilde sahipseniz yağ oranını azaltma özelliği sebebiyle nar tüketimi sizler için önemli ve faydalıdır. Nar, aynı şekilde enfeksiyon ve yara iyileştirme özelliği ile yanıklara da iyi gelir. 2. YAŞLANMAYI GECİKTİRİR Sonsuz yaşam sembolü olarak kabul edilen nar, içeriği ile kırışıkları yok etmeye yardımcı olur. Güneşin cildinizde bırakacağı etkilere karşı narın inanılmaz faydası vardır.

3. SERBEST RADİKALLERİ DURDURUR Vücudumuzda bulunan serbest radikaller, başta kanser olmak üzere birçok hastalığın sebebi olabiliyor. Bunların hareketlerini kısıtlamak ve onları durdurmak için antioksidan içeriği yüksek olan besinleri tüketmek gerekir. Nar ise bu bakımdan ilk sırada gelen bir meyvedir. Düzenli olarak nar tüketimi, serbest radikallerin kötü hücre oluşumunu engeller ve tümör oluşumu önüne geçilmiş olunur. 4. KANSERDEN KORUR Narın çeşitli kanser hücrelerin çoğalmasını önlediğine dair ciddi araştırma sonuçları vardır. En önemlisi olarak prostat kanseri ve meme kanseri ile yapılan araştırmalar gelir. Narın içeriği sayesinde erkeklerde prostat kanseri ile kadınlarda meme kanserinin hücrelerinin çoğalmasını önleyerek büyümesinin önüne geçtiği ortaya çıkarılmıştır. Düzenli olarak tüketilen nar ve nar suyunun bu kanserlerin oluşumunu önlemesi açısından faydalıdır. 5. KEMİK YAPISINI GÜÇLENDİRİR İskelet sistemine dair en çok karşılaştığımız sorunlar kemik erimesi ve kıkırdak sorunlarıdır. Nar içeriğindeki enzimler ile bu sorunlara deva oluyor. Düzenli tüketilen nar ve nar suyu, osteoartiti önler kıkırdak bozulmasının engeller. Eğer bu hastalıklardan muzdarip iseniz nar tüketimi ile hastalığının iyileşme süresini kısaltabilirsiniz.

6. SİNDİRİMİ DÜZENLER Nar ve nar suyu tüketiminin sindirim sistemine faydası olarak mide bulantısı, hemoroid, dizanteri, bağırsak parazitleri ve ishal gibi sorunlar sayılabilir. Kabızlık durumundan çare olarak nar suyu tüketebilirsiniz. Sindirim sistemini ve bağırsak hareketlerini düzenleyen nar ve nar suyu tüketimi bu yüzden faydalıdır. 7. ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR Nar ile yapılan araştırmalar, tokluk hissi vermesi nedeniyle kilo vermeye yardımcı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Nar takviyesi yapılan grubun, nar verilmeyen gruba göre yüzde 22 daha az yediği tespit edilmiştir. Nar suyunun bir bardağı 139 kalori, yüz gram nar ise 83 kaloridir. Diyet yapan ve zayıflamak için nar, listeye alınmaya değer sağlıklı bir meyvedir. 8. KANSIZLIĞA İYİ GELİR Nar, demir içerir. Demir minerali eksikliği ise anemiye neden olabilmektedir. Bu yüzden düzenli tüketim ile nar, vücudun demir ihtiyacını karşılaması açısından faydalıdır. Aynı zamanda demir eksikliği nedeniyle yaşanan kansızlık tedavisinde nar size yardımcı olacaktır.

9. GRİP, NEZLE, SOĞUK ALGINLIĞI VE ÖKSÜRÜK Grip, nezle gibi hastalıklardan korunmak için yüksek C vitamini içeriği ile nar tüketimi çok faydalıdır. Anti-inflamatuar özelliği ve C vitamini içeriği ile günlük olarak tüketilen nar ve nar suyu, vücudun direncini artırarak bu hastalıklardan sizi koruyacaktır. Aynı zamanda boğaz ağrıları, öksürük, hırıltı gibi sorunların geçmesinde de nar size yardımcı olacaktır. 10. KAN HÜCRELERİNİ YENİLER Nar tüketimine dair yapılan araştırmalar, onun kanın pıhtılaşmasını düzene soktuğunu ortaya çıkarmıştır. Kan pıhtılaşmasını düzenle sokan nar, aynı zamanda kan hücrelerinin yenilenmesini de sağlar. Kan inceltici görevi gören nar, hareket ve ateroskleroz riskini azaltır. 11. HAMİLELİK VE BEBEĞE FAYDASI Nar, gebelik döneminde annenin ve bebeğin ihtiyacı olan niasin, folik asit, potasyum, kalsiyum, C vitamini, demir ve lif miktarlarını karşılar. Ayrıca içerdiği vitaminler, antioksidan gibi faydaları ile birlikte hamilelik dönemindeki krampları engeller. Daha iyi bir uyku düzeni sağlayan nar, böylece sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmenizi sağlar. Anti-trombosit aktivitesinin, arteryel plak ve kan pıhtılarına yardımcı olduğu bilinen narın, günlük olarak düzenli tüketimi kalp sağlığı açısından gereklidir.

12. KALP SAĞLIĞINI KORUR Yapılan araştırmalar, narın kalp sağlığı açısından faydalı bir meyve olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kalp kasların oksijen tedarikini hızlandıran nar, böylece birçok kalp rahatsızlığının tedavisinde yardımcı olacaktır. 13. TANSİYONU DENGELER Yüksek tansiyon, insanda birçok ciddi hastalığın oluşumuna sebeptir. İnme, kalp krizi gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olan yüksek tansiyonu, taze nar suyu normal seviyesine inmesine yardımcı olmaktadır. Bununla ilgili yapılan araştırmalar, narın yüksek tansiyonu dengeleyen etkisi görülmüştür. 14. CİNSEL AKTİVİTE ARTIŞI SAĞLAR Yapılan araştırmalar ile narın bu etkisi olduğu bulunmuştur. Viagra etkisi yaptığı söylenen nar, testesteron düzeyini önemli ölçüde artırdığı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca kan akışını düzenleyen nar suyunun ereksiyonu artırdığı araştırmalar sonucu gözlemlenmiştir. NAR SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR? Nar suyu da doğal antioksidanlardan biridir. Nar suyu, aynı meyvesi gibi aynı etkilere sahip olup düzenli tüketimi birçok hastalık için gereklidir. Nar suyunun sadece tanelerinden değil, tüm meyveden üretilmesi, bu içeceğin antioksidan etkisinin daha da artmasına neden oluyor.

Nar suyu dişeti iltihaplarını giderir. Yüksek tansiyonu düşürür. Kalbimizi korur, düzenli çalışmasına destek olur. Enfeksiyona karşı vücut direncini korur ve artırır Enerji verir, yorgunluğu giderir. İdrar söktürücü etkisiyle toksin atımını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı korur Kolesterol ve kan şekerimizi regüle eder, artmasını engeller. Bağırsak parazitlerinin düşmanıdır, iyi bakterilerin artmasını sağlar. İshali önler, tedavide destek sağlar. Ciltte olumlu katkısı vardır, pürüzsüz görünüm sağlar. Cilt enfeksiyonlarında olumlu katkısı vardır. Böbrek iltihaplarının giderilmesinde etkilidir. NAR KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR? Nar, her şeyi ile sağlığımız için faydalı bir meyvedir. Nar gibi nar kabuğu da ciddi ve yararlı bileşenler içermektedir. Güçlü antioksidanlar ile nar kabuğunun kalp hastaları üzerine yapılan araştırmalar, bu hastalıkların neden olduğu ölüm oranlarını azalttığı belirlenmiştir. Hindistan’da eski zamanlardan beri nar kabuklarının kurutularak birçok hastalıktan korunmak için kullandıkları bilinmektedir. Aynı zamanda nar kabuğunun demlenerek içilmesinin sakinleştirici özelliği ile birlikte ishali bağırsak sorunları gibi rahatsızlıklara iyi geldiği kabul edilmiştir.