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Narin Güran cinayeti davasına saatler kala RTÜK'ten uyarı geldi! Başkan Ebubekir Şahin: Gerekli müeyyideler uygulanacak

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
06.11.2024 15:11
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Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması yarın görülecek. Davayla ilgili yapılan haberler RTÜK tarafından mercek altına alınacak. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den konuyla ilgili uyarı geldi. Şahin, yayıncılık ilkelerini ihlal edenlerle ilgili gerekli müeyyidelerin uygulanacağı mesajını verdi.

Narin Güran cinayeti davasına saatler kala RTÜK'ten uyarı geldi! Başkan Ebubekir Şahin: Gerekli müeyyideler uygulanacak

Türkiye'yi yasa boğan ve katilin ya da katillerin hala ortaya çıkmadığı Narin Güran cinayetinde kritik güne saatler kaldı. Ağabey, amca, anne ve itirafçının tutuklu yargılandığı dava yarın başlıyor. RTÜK de konuyla ilgili harekete geçti.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: MEDYADAN SORUMLU BİR YAYINCILIK POLİTİKASI BEKLİYORUZ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ilk duruşmanın yarın görüleceğini anımsattığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Korkunç cinayetin ilk araştırma safhasında soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kulaktan dolma dedikodular ile insanlık onurunu hiçe sayarak yayın yapan medyamız kendisine yakışmayan sorumsuz bir tavır sergilemiştir.

Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz.

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"TÜM TÜRK MİLLETİNİN BEKLENTİSİ SORUMLULARIN HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMALARI"

Söz konusu kurban masum minicik bir yavrumuzdur. Tüm Türk milletinin beklentisi sorumluların hak ettikleri cezayı almalarıdır.

Duruşma aşamasında herhangi bir yayın yasağı bulunmamakla birlikte yargılamanın doğası gereği gizlilik esastır. Tanıkların olumsuz etkilenmesine yol açabilecek, yargılama sürecini sekteye uğratabilecek haber ve bilgilerin daha fazla izlenme veya daha fazla tıklanma uğruna sorumsuzca medyaya malzeme yapılması kabul edilemez.

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"DOĞRU BİLGİLERİN HABERLEŞTİRİLEREK HALKIMIZLA PAYLAŞILMASI ELZEMDİR"

Vicdani bir yaklaşımla ve medyamıza yakışır bir vakarla yargılamanın takip edilmesi, doğru bilgilerin haberleştirilerek halkımızla paylaşılması elzemdir.

Bu aşamada RTÜK İzleme Uzmanlarımız medyamızda yer alan yayınları sıkı sıkıya takip edecektir. Yayıncılık ilkelerini ihlal durumlarında gecikmeden sorumlular hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Narin Güran cinayetinde iddianamedeki detaylar... Narin Güran cinayetinde iddianamedeki detaylar...
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Anahtar Kelimeler:
rtük Narin Güran
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