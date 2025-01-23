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  4. Tam 950 sayfa! Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Tam 950 sayfa! Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
23.01.2025 14:39
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Son dakika: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde işlenen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargılandıkları davada ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararın 950 sayfa olması dikkat çekti.

Tam 950 sayfa! Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Son dakika: 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeeş Kaya ve İsmail Ergin'in yazdığı gerekçeli kararı yazımı saatlerce sürdü. Kararda, Narin cinayetinin tüm detaylarının yer aldığı belirtiliyor.

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ANNE, AĞABEY VE AMCA GÜRAN'A MÜEBBET HAPİS VERİLMİŞTİ

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan yargılama sonucu, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde geçen yıl 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Kaynak: CNN Türk

Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Narin Güran
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