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Narin Güran cinayeti soruşturmasında baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararı!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.10.2024 13:38
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 günün ardından dere yatağındaki bir çuvalın içinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Narin’in babası Arif Güran ile ağabey Baran Güran'ın hakkında zorla getirilme kararı verdi.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında baba ve ağabey hakkında zorla getirilme kararı!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde kayboluşunun 19. gününde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetindeki sır perdesi henüz aydınlatılamadı. Soruşturmada flaş bir gelişme yaşanırken Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayete ilişkin iddianameyi kabul ettiği tutanakta çoğunluğu Güran ailesi mensubu olan ve aralarında baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran'ın da bulunduğu 23 kişinin mahkeme günü zorla getirilmesine de karar verdi.

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Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre; haklarında zorla getirilme kararı verilen kişilerden 8'inin tutuklu sanık olduğu öğrenildi.

ÇOĞU GÜRAN AİLESİNDEN

Söz konusu tutanakta; Baran Güran, Muhammed Kaya, Osman Güran, Melike Güran, Maşallah Güran, Melek Güran, Birsen Güran, Remziye Cabaş, Yasemin Gül, Erhan Güran, Barış Güran, Eren Güran, Hediye Güran, Maide Kaya, Ramazan Atasoy, Muhammed Emre Güran, Yusuf Kaya, Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Ğazal Bahtiyar ve Mehmet Selim Atasoy’un beyanlarının tespiti için zorla getirilme emri çıkarılmasına karar verildi.

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BABA GÜRAN 'MÜŞTEKİ' SIFATIYLA...

Narin’in babası Arif Güran’ın ise “müşteki” sıfatıyla sisteme kayıt edilmesi ve hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine hükmedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır mahkeme baba Narin Güran
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