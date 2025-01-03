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  4. Narin Güran cinayetinde adı geçiyordu! O imamın telefonundaki görüntüler ortaya çıktı... Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevinden ihraç etti

Narin Güran cinayetinde adı geçiyordu! O imamın telefonundaki görüntüler ortaya çıktı... Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevinden ihraç etti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.01.2025 15:56
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Narin Güran cinayeti kapsamında açılan davada önce gözaltına alınan ardından serbest bırakılan cami imamının telefonundaki görüntüler ortaya çıktı. Son duruşmada 4 sanıktan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet, cesedi nehir kenarına bırakmakla suçlanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Dava dosyası tam olarak çözülememişken şimdi de köyün imamı ihraç edildi.

Narin Güran cinayetinde adı geçiyordu! O imamın telefonundaki görüntüler ortaya çıktı... Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevinden ihraç etti

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınan, serbest bırakıldıktan sonra telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen Tavşantepe Mahallesi imamı R.K., Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ihraç edildi.

ÖNCE GÖZALTINA ALINDI SONRA BIRAKILDI ANCAK...

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te Kur'an kursundan çıktıktan sonra en son evine giden patika yolda güvenlik kamerasında gözüken, 19 gün sonra da dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve 11 Eylül 2024'te serbest bırakılan imam R.K. hakkında iddialar ortaya atıldı.

GÖREVİNDEN İHRAÇ EDİLDİ

R.K.'nin telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edildi. Bu iddialar sonrası açığa alınan R.K. hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından idari soruşturma başlatılarak, konunun incelenmesi için 2 müfettiş görevlendirildi. Hazırlanan raporun ardından R.K., meslekten ihraç edildi. İhraç kararı, öğle saatlerinde İl Müftülüğü tarafından R.K.'ye tebliğ edildi.

(DHA)

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