Narin Güran cinayetinde ailenin yaptıkları inanılır gibi değil! Düzenek kurup jandarmayı izlemişler! Salim Güran: ‘Şüpheli aracı takip ediyordum’

Narin Güran’ın cinayetinin bir numaralı katil zanlısı olan Salim Güran hakkında yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Diyarbakır’da 21 Ağustos'ta ortadan kaybolmasından 19 gün sonra dere yatağında öldürülmüş olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Soruşturma dosyasına göre, çocuğun kaybolduğu gün birden fazla asılsız ihbar yapıldığı, bu ihbarların sim kartı çıkarılmış telefonlar üzerinden acil arama hatları kullanılarak gerçekleştirildiği tespit edildi.

Olay günü Narin’in saat 15.15 ile 16.40 arasında öldürüldüğü tespit edilmesine rağmen, jandarmaya saat 18.00’den sonra kaybolduğuna dair yanlış bilgiler verildi.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Narin’in amcası Salim Güran’ın saat 18.59’da köyde beyaz aracıyla hızla geçtiği kameralara yansıdı. Amca Salim, köyde şüpheli bir araç gördüğünü ve takip ettiğini söyleyerek kendini savundu.

DEV EKRANDAN JANDARMAYI SANİYE SANİYE İZLEMİŞLER

Öte yandan aile bireylerinin küçük kızın kayıp ihbarı yapıldığı günlerde evlerinin dört bir yanını ve köyün çevresini gören gece görüşlü HD özellikli yüksek çözünürlüğe sahip kameralar taktırdıkları, bu kamera görüntülerini de evdeki bir kayıt cihazıyla saniye saniye kayıt altına aldıkları tespit edildi.

SİM KARTSIZ TELEFONLARDAN ASILSIZ İHBARLAR

HTS kayıtları ve sinyal verilerinden kimliklerin tespit edilmemesi amacıyla, kaybolma günü sim kartsız telefonlardan iki ayrı asılsız ihbar yapıldı. Bu ihbarlardan birinde, Narin’in bir kamyonetin kasasında görüldüğü ve kamyonetin Gönenli Köyü’ne doğru gittiği öne sürüldü. Bir diğer ihbarda ise beyaz ve gri renkli araçların hızla köyden uzaklaştığı, bu araçların Narin’i kaçırmış olabileceği bildirildi.

Yapılan asılsız ihbarların ardından jandarma ekipleri, şüpheli görülen araçları detaylı incelemeye aldı. DNA incelemeleri yapılmasına rağmen ihbarların dikkatleri köyden uzak tutmak için yapıldığı anlaşıldı.

JANDARMAYI DEREDEN UZAK TUTMAK İSTEDİLER

Yapılan kamera incelemelerinde, köy çevresinde dolaşan beyaz aracın ise Narin’in amcası Erhan Güran’a ait olduğu belirlendi. Daha sonra yapılan araştırmalarda amca Erhan Güran'a ait beyaz araç, amca Salim’e ait araç ile küçük kızın Gönenli Köyü'ne doğru gittiği ileri sürülen açık kasa kamyonet ve gri renkli araçlarla ilgili ihbarların aslında jandarmayı ilk gün dereden uzak tutmak için yapıldığı tespit edildi.

SALİM'İN ARACI KÖY DIŞINA ÇIKTI

Amca Salim Güran’ın aracı da okul kameralarına saat 18.59’da köy dışına hızla çıkarken yansıdı. Salim Güran, bu durumu köyde şüpheli bir aracı takip ettiği şeklinde savundu. Ancak yapılan detaylı incelemeler, tüm bu ihbarların jandarmayı dere yatağından uzak tutma amacı taşıdığını ve olayın üzerinin örtülmeye çalışıldığını gösterdi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır