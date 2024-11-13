Narin Güran cinayetinde baba Arif Güran'ın talep ettiği Dara 2 Askeri Üs Bölgesi’ne ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın 21 Ağustos günü kaybolması ve 8 Eylül’de cansız bedeni bir dere yatağında bulunması üzerine başlatılan soruşturmada dava süreci hız kesmeden devam ediyor.

BABA ARİF GÜRAN TALEP ETMİŞTİ

Ulaşılan görüntüler, sanık avukatlarının ve baba Arif Güran'ın olay gününe ilişkin mahkemeden talep ettiği Dara 2 Askeri Üs Bölgesi’ne ait güvenlik kamerasının kaydettiği anlardı.

Ekol TV muhabiri Burak Emek aktardığı bilgide, " Sanık avukatları aslında olay gününü aydınlatacak o görüntülere ilişkin konuştular. Bunun sebebi ise o açıyı gören tek bölge orası. Yani Tavşantepe Mahallesi'ni gören tek kamera DARA-2 ÜS Bölgesi. Baba Arif Güran'ın geçtiğimiz günlerde mahkeme boyunca sık sık dile getirmiş olduğu bazı iddialar vardı. Bu iddialardan biri de o görüntülerdi. O görüntülere ulaştık. Görüntülerin detaylarında belki de cinayeti aydınlatacak unsurlar olduğunu söylediler avukatlar. Bunun dışında bazı araçların hareketliliği görülüyor. Avukatlar analiz etmek için hem yurt dışı hem de yurt içinde birçok noktaya gönderecekler. İyileştirilmiş hali birçok şeyi net ifade etmemize yardımcı olacak. Gözler 26 Aralık'ta gerçekleşecek davaya çevrildi" dedi.

BABA ARİF GÜRAN ÖZELLİKLE TALEP ETMİŞTİ

7 Kasım günü ilk duruşması gerçekleşen davada Nevzat Güran'ın ortaya attığı cinsel ilişki iddiası Baba Arif Güran'ı kızdırmıştı. Baba Güran duyduklarının ardından kendini tutamayıp sinir krizi geçirmesinin ardından baygınlık geçirmişti. Hastaneye kaldırılan babanın durumunun iyi olduğu yetkililer tarafından bildirilirken Güran tekrardan o kameralara dikkat çekmişti.

BİR SONRAKİ DURUŞMA...

Davada, sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve çeşitli basın yayın organlarında konuya ilişkin yer alan haberlerin doğru olmadığı, halkı yanılttığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Narin Güran'ın kayıp olarak arandığı dönemde, çocuğun bulunabilmesi için aile bireyleri kendi inisiyatifleriyle 'üfürükçü' diye tabir edilen bazı kişilerle görüşmüş, bu kişiler köyde kısa süreli arama yapmıştır. Durumdan şüphelenen sağlık personelinin haber vermesi üzerine jandarma personeli olaya müdahil olmuştur. Jandarmanın olaya müdahalesi bu kişilerin araştırmasını ve sorgulamasını yapmaktan ibaret olup, jandarma personelinin bu kişilerden Narin Güran'ın bulunması için yardım talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir."