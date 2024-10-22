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Narin Güran cinayetinde bilinmeyen kıl detayı! İddianamede yer aldı: "Kimseyle konuşma, dikkat et"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.10.2024 16:52
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Narin Güran cinayetinde iddianame tamamlandı. Amca Salim Güran, Nevzat Bahtiyar, anne ve ağabey hakkında müebbet hapis cezası istendi. Soruşturmada 12 kişi tutuklu bulunurken iddianamede yer alan kıl detayı dikkat çekti. Salim Güran'ın aracında bulunan kılın yapılan incelemede Narin Güran'a ait olduğu ortaya çıktı.

Narin Güran cinayetinde bilinmeyen kıl detayı! İddianamede yer aldı: "Kimseyle konuşma, dikkat et"

Diyarbakır'da vahşice öldüren Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran, Nevzat Bahtiyar, anne ve ağabeyin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Narin'in ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar hakkında müebbet hapis cezası istendi. İddianamedeki detaylar da dikkat çekti. Salim Güran'ın aracında bulunan kılın Narin Güran'a ait olduğu ortaya çıktı.

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**Nevzat Bahtiyar

4'Ü DE AYNI YERDEYMİŞ

İddianamenin detaylarına Ekol TV ulaştı. Çarpıcı detaylara yer verilen iddianamede, 4 kişinin aynı yerde olduğu HTS kayıtları tarafından tespit edildiğine, anne Yüksel Güran'ın telefonu 1 saat aralıklarla açıp kapattığına, amca Salim Güran'ın Narin Güran'ın öldüğü saatlerde o noktada bulunduğuna ve ağabey Enes Güran'ın da telefonunu açıp kapattığı saatler de yine aynı noktada göründüğüne dikkat çekildi.

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Soruşturma kapsamında ilk tutuklanan kişi olan amca Salim Güran'ın Tavşantepe Mahallesi'nin 2 kilometre aşağısındaki Eğertutmaz Deresi'ne olay günü saat 22.35 sıralarında gittiği, 22.55'te dönüşte olduğu ve 22.48'de de cesedin bulunduğu alanda olduğu detayı iddianamede yer aldı.

KAYITLARI SİLMİŞLER

İddianame de ayrıca, aile üyelerinin sık sık toplantı yaptığına, amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu günde telefon görüşmelerine ilişkin kayıtları sildiğine ve Narin'in bulunduğu 8 Eylül'de kadınlar arasında yaşanan tartışmaya yer verildi.

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KIL NARİN'E AİT ÇIKTI

Salim Güran'ın aracında daha önce detaylı bir arama yapılmıştı. Araçta bulunan kıl numunesinde yapılan incelemede, kılın Narin Güran'a ait olduğu belirlendi. Bu detay da iddianamede yer alan bir başka bir konu olarak kayıtlara geçti.

Tutuklu bulunan ağabey Enes Güran'ın tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptığı telefon görüşmesi de iddianamede yer aldı.

"RAPOR GELDİ Mİ?"

17 Eylül'de ağabey Enes Güran'ın küçük kardeşiyle telefonda görüştüğü, "Ağabey kimseyle konuşma, kendine dikkat et" şeklinde beyanda bulunduğu, ağabey Baran Güran ile yaptığı görüşmede birkaç kez adli tıp raporunu kastederek "Rapor geldi mi?" şeklinde ifadeler kullandığı belirlendi. Ayrıca görüşmede Enes Güran'ın, "Narin benim diş fırçamı kullanmıştı, bir şey çıkar mı?" diye ağabeyine sorduğu hususlar tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin Güran
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