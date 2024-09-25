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Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay! Ortam dinlemesine yüksek sesli müzik açarak önlem almışlar

25.09.2024 19:00
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"Narin Güran cinayeti" soruşturması sürerken yeni bir detay da ortaya çıktı. İddiaya göre, jandarma ekiplerinin ortam dinlemesi yaptığı bilgisini alan Güran ailesi üyeleri, aile meclisi toplantıları sırasında seslerin gitmemesi için yüksek sesli müzik açarak önlem almaya çalıştı. Güran ailesi erkeklerinin en az 7 ayrı aile meclisi toplantısı yaptığı da tespit edildi.

Narin Güran cinayetinde çarpıcı detay! Ortam dinlemesine yüksek sesli müzik açarak önlem almışlar

21 Ağustos'ta kaybolan ardından evinin 1 kilometre yakınındaki derede cansız bedeni bir çuvalın içinde bulunan minik Narin'in hala neden ve kim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmadı.

ORTAM DİNLEMESİNE KARŞI MÜZİKLİ ÖNLEM

Halk TV Muhabiri Ferit Demir'in haberine göre, güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Güran ailesi üyeleri, Jandarma’nın ortam dinlemesi yapığı bilgisini aldı. Bu bilginin kim tarafından sızdırıldığı araştırılırken, Güran ailesi erkeklerinin katıldığı en az 7 ayrı aile meclisi toplantısının yapıldığı tespit edildi. Bu toplantılar kimi zaman açık alanda kimi zaman da kapalı alanda yapıldı. Toplantıda konuşulanların ortam dinlemesi sayesinden dışarı sızmaması için yüksek sesli müzik açarak önlem almaya çalıştı.

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NARİN KAYBOLDUKTAN SONRA

Edinilen bilgilere, Güran ailesinin bir çok üyesi Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos’tan sonra WhatsApp yazışmalarını sildi. Benzer şekilde telefon görüşme kayıtları da silindi. Aile üyeleri, anılan tarihten sonra kullandıkları cep telefonları ise değiştirdi.

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SAATLERCE GÖRÜŞME YAPTI

Narin’in saat 15.15’te, eve geldikten hemen sonra katledildiği belirlendi. Narin’in cansız bedeninin ev dışına çıkarılmasından sonra amca Salim Güran’ın saatlerce yakın çevresi ve aile büyükleri ile telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi. Amca Güran bu görüşmelerin tamamına yakınını WhatsApp üzerinden gerçekleştirdi. Amca Güran’ın, söz konusu görüşmelerde delillerin ortaya çıkarılmaması için yardım aldığı anlaşıldı.

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SİLİNEN GÖRÜNTÜLERİ TÜBİTAK KURTARACAK

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda amca Salim Güran’ın evinde olay öncesinde güvenlik kamerasının var olduğu ancak olaydan sonra kameraların çalışamaz hale getirildiği belirlendi. Benzer şekilde bir diğer amca Hüseyin Güran’ın evinde sesli kayıt yapan güvenlik kamerası sisteminin olduğu ve bu sistemin de devre dışı bırakıldığı her iki güvenlik kamerası görüntülerinin geriye dönük olarak bütün görüntülerinin özel bir program kullanılarak silindiği anlaşıldı.

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Ancak Jandarma ekiplerinin, her iki güvenlik kamerasının hard disklerine el koyarak TÜBİTAK’a gönderildiği öğrenildi. Bu arada güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonrası okul anahtarının amca Güran’da bulunduğu olay sonrası Güran’ın okula giderek güvenlik kamerası görüntülerini izlediği ve güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde herhangi bir silme yada oynama olup olmadığının araştırılması için okuldaki güvenlik kamerası hart disklerinin de sökülerek incelemeye alındığı bildirildi.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Narin Güran
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