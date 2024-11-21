Narin Güran cinayetinde çarpıcı gelişme: Sol avuç içinde saç teli ve kıl bulunduğu tespit edildi! O saç teli kime ait?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetindeki sır perdesi gün geçtikçe aralanıyor. Soruşturma devam ederken Narin Güran'ın cesedinde incelemeler de devam ediyor.

NARİN’İN AVUCUNDA SAÇ TELİ VE KIL ÖRNEKLERİ ÇIKTI

Habertürk'te yer alan habere göre, İlk duruşması 7 Kasım’da yapılan Narin Güran cinayeti 26 Aralık gününe ertelendi. Dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin hazırlanan Adli Tıp Raporu’nda dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı.

Cansız bedeni incelenen Narin’in sol elinin üç parmağının avuçlamış şekilde olduğu görüldü. Raporda “Parmakları birleşmiş görünümde olup sol avuç içinde bir adet uzun saç teli ve birkaç adet yaklaşık 0,5 cm uzunluğunda kıl mevcuttu” denildi.

KÖK HÜCRESİ VAR

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 91 bulgu daha detaylı incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gönderilen 91 bulgu arasında Narin’in avucundan çıkan saç teli ve kıl örnekleri 77 nolu bulgu olarak yer aldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu yaptığı incelemede bu saç ve kıl örnekleri için 'Sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu tespit edildi' ifadeleri yer aldı.

HERHANGİ BİR KARŞILAŞTIRMA YOK

Raporda Narin Güran’ın avucundan çıkan saç teli ve kıl örneklerinin kime ait olduğuna dair bir detay yer almıyor. Herhangi şüpheli birileriyle de karşılaştırma yapılmadığı gözlenen saç teli ve kıl örneklerinin, yer aldığı birçok bulgunun DNA analizine cevap vermediği belirtildi.

NARİN BOĞUŞTU MU?

Narin’in avucundan çıkan bu saç teli ile kıl örneklerinin Narin’e mi yoksa katiline mi ait olduğu merak edildi? Kök hücresi olan kıl ve saçlarda DNA karşılaştırılması yapıldığı biliniyor. Avucundan çıkan bu saç ve kıl örnekleri Narin’in katiliyle boğuştuğu veya direndiğini de akıllara getirmeye başladı.

Narin katiline direnirken, sol eliyle katilinin kolundaki kılları veya saçını almış ihtimali de ortaya çıkmış oldu. Elde edilen saç ve kıl örneklerinin, tutuklu bulunan şüphelilerin DNA’larıyla karşılaştırılmasının istenmesi mahkemenin vereceği karara bağlı. Mahkeme tarafından alınacak bir kararla saç teli ve kıl örneklerinin tutuklu şüphelilerin DNA’larıyla karşılaştırılması yapılır.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 15 sayfalık raporda, Narin’in ölümü için ‘Çocuğun ağız burun kapanması ve boyuna basıya bağlı oksijensiz bırakılması dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı’ denildi. Ayrıca, ‘Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur' ifadeleri yer aldı.