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  4. Narin Güran cinayetinde cinsel istismar şüphesi! İç çamaşırında bulunan PSA sıvısı korkunç düşünceyi ortaya çıkardı... Avukat Buket Nurşah Tekışık: "Narin'in bu sıvıyı üretmesi imkansız"

Narin Güran cinayetinde cinsel istismar şüphesi! İç çamaşırında bulunan PSA sıvısı korkunç düşünceyi ortaya çıkardı... Avukat Buket Nurşah Tekışık: "Narin'in bu sıvıyı üretmesi imkansız"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.12.2024 18:02
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Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayetinin ardından yapılan incelemelerde, Narin'in iç çamaşırında tespit edilen Prostat Spesifik Antijen (PSA) enzimi bulunması olayın seyrini değiştirmişti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Narin'in bu sıvıyı üretmesi imkansız. Bu durum cinsel istismar olduğunu düşündürüyor" dedi.

Narin Güran cinayetinde cinsel istismar şüphesi! İç çamaşırında bulunan PSA sıvısı korkunç düşünceyi ortaya çıkardı... Avukat Buket Nurşah Tekışık: "Narin'in bu sıvıyı üretmesi imkansız"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden 21 Ağustos 2024 tarihinde çıkan ve bir daha geri dönmeyen 8 yaşındaki Narin için herkes tek yürek olurken, küçük kızın cansız bedeni 19 gün sonra bir dere kenarında, çuval içerisinde bulundu. Küçük kızın cinayetine ilişkin soruşturmada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklu olarak yargılanıyor.

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İÇ ÇAMAŞIRINDAKİ BULGU ŞÜPHE UYANDIRDI

Davada dikkat çeken bulgulardan biri de Narin'in iç çamaşırında tespit edilen Prostat Spesifik Antijen (PSA) enzimi oldu. Buket Aydın'ın Youtube yayınında konuğu olan Avukat Buket Nurşah Tekışık, tüm Türkiye'yi sarsan cinayet ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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26 ARALIK'TA KARAR DURUŞMASI GÖRÜLECEK

"Sekiz yaşında bir çocuktan bahsediyoruz, bu çok hassas bir konu" ifadelerini kullanan Tekışık, "Her şeyi bir kenara bıraktığımızda devlet zaten bu davanın yargılamasını çok hızlı bir şekilde yapıyor. Zaten 26 Aralık'ta karar duruşması yapılacak. İddianame yazıldı, mütalaa verildi. Oldukça hızlı gelişti. Toplumun kanayan yarası ve hassas bir konu olduğu için yargıya buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

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"NARİN'İN BU SIVIYI ÜRETMESİ İMKANSIZ"

Adli Tıp raporlarını incelediğini söyleyen Tekışık, "PSA diye bir şey var. Cinsellik sırasında erkekte olan bir sıvıdan bahsediliyor. Adli Tıp bunu bulduğunu söylüyor. Ama şöyle bir durum var. Bu kadınlarda da üretilebiliyor. Narin Güran'ın üzerinde de bu bulgular vardı. Bu sıvı ergenliğini geçmiş kızlarda bulunuyor. Narin Güran daha sekiz yaşında o yüzden Narin'in bu sıvıyı üretmesi imkansız. Bu durum cinsel istismar olduğunu düşündürüyor. Bu olay, toplumda infial oluşturabileceği için bir annenin böyle davranması akıl almaz bir durum. Bu insanların empati yoksunu olduğunu düşünüyorum. Orada korunan ne olabilir, bir kız çocuğunun canından daha değerli ne olabilir, nasıl bir konu olabilir? Yargı çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Abinin bir telefon görüşmesi ortaya çıktı. Onun da delil olarak kullanılması gerekir. Ama bence itiraf gelecek" şeklinde konuştu.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır iç çamaşırı Narin Güran
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